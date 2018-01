GIANLUCA TORNESE/ Uomini e Donne: messaggio in codice per Nilufar Addati? (Trono Classico)

Gianluca Tornese, corteggiatore del trono classico di Uomini e Donne, lancia uno strano messaggio a Nilufar Addati? Ecco cosa ha scritto sui social il napoletano.

22 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Gianluca Tornese

Il ritorno di Gianluca Tornese come corteggiatore del trono classico di Uomini e Donne si sta rivelando più difficile del previsto. L’ex pretendente di Valentina Dallari, ancora single, ha deciso di riprovare a cercare l’amore in tv corteggiando Sara Affi Fella e Nilufar Addati. Dopo aver conosciuto entrambe le troniste, Gianluca, dopo aver ricevuto molte critiche per l’indecisione mostrata, sia da Sara e Nilufar che dal popolo dei social, ha deciso di dichiararsi. Tornese ha deciso di corteggiare solo Nilufar con la quale sente di avere più affinità caratteriali. Riuscire a conquistare la giovane tronista, tuttavia, non sarà affatto facile. Nilufar, infatti, non ha gradito molto l’atteggiamento assunto da Gianluca durante le sue prime settimane in studio. La Addati avrebbe preferito una dichiarazione immediata da parte di Gianluca che, ora, dovrà vedersela con la forte concorrenza. A rendere più complicato il percorso di Tornese, infatti, è la presenza di Lorenzo Riccardi che, nel corso dell’ultima registrazione, si è dichiarato proprio per Nilufar.

LO STRANO MESSAGGIO DI GIANLUCA TORNESE

Qualche giorno fa, Nilufar Addati ha registrato un’esterna con Lorenzo Riccardi, il corteggiatore più in vista della seconda parte della stagione di Uomini e Donne. La notizia ha rapidamente fatto il giro del web scatenando anche la reazione di Gianluca Tornese che, come riporta il portale News U&D, avrebbe scritto sui social uno strano messaggio. “Miett a penzà…Mai a capì…(Ti metti a pensare, ma non capisci…)”, sono le parole che ha scritto il corteggiatore napoletano sui social e che, secondo i fans, sarebbero rivolte proprio a Nilufar Addati. Sarà davvero così? Per l’ex pretendente di Valentina Dallari, dunque, l’avventura nel parterre del trono classico potrebbe concludersi con un nulla di fatto. Nilufar, infatti, è sempre più presa da Lorenzo che, dopo essersi dichiarato, non sembra più avere rivali nella conquista del cuore della Addati.

© Riproduzione Riservata.