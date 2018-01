Giucas Casella/ Il mago dell'ipnosi torna in Honduras a dieci anni dal malore (Isola dei Famosi 2018)

Giucas Casella sarà fra i naufraghi che questa sera raggiungeranno le bianche spiagge di Cayos Cochinos. Come se la caverà il celebre illusionista? (Isola di Famosi 2018)

22 gennaio 2018 Fabiola Iuliano

Giucas Casella, concorrente dell'Isola dei Famosi 2018

Fra coloro che hanno tutte le carte in regola per superare le difficoltà e le privazioni dell'Isola dei Famosi 2018, vi è di certo Giucas Casella, che già in passato ha stupito tutti i suoi telespettatori con dei numeri di prestigio molto pericolosi. Per l'illusionista più famoso della tv, infatti, sarà di certo un gioco da ragazzi resistere alle numerose prove previste nel format, soprattutto perché vanta nel suo curriculum esercizi di escatologia molto elaborati. Riuscirà a sfruttare i suoi poteri da illusionista anche in questa occasione o la sua avventura sull'isola dei vip terminerà come nel 2008, quando un malore l'ha costretto ad abbandonare in fretta e furia le bianche spiagge di Cayos Cochinos? Nell'edizione al via oggi, inoltre, Giucas Casella non sarà l'unico protagonista del soprannaturale: fra i tanti naufraghi, infatti, c'è anche Craig Warwick, il sensitivo noto al grande pubblico per la sua capacità di parlare con gli angeli.

GIUCAS CASELLA: L'ILLUSIONISTA È UN EX NAUFRAGO

Giucas Casella non è un volto estraneo al mondo dei reality. Già nel 2008, infatti, ha tentato senza successo di scalare la classifica dell'Isola dei Famosi, dopo aver partecipato, nel 2004, al reality condotto da Antonella Clerici dal titolo "Il Ristorante". Il naufrago, in passato, ha raggiunto la notorietà per i suoi numeri da illusionista, durante i quali, come un perfetto Harry Houdiny, ha tentato differenti esperimenti di escapologia e di controllo della mente. Il suo numero più celebre, però, è quello l'ipnosi, mentre le sue vittime preferite sono sempre state le celebrità. Tuttavia, i suoi numeri non hanno sempre registrato un grande successo, basti pensare a quando, in occasione di una puntata di "Quelli che il calcio", una "ipnotizzata" Simona Ventura non riuscì a trattenere le risate di fronte ai suoi dettami. Fra i momenti flop della sua carriera, anche la celebre camminata sui carboni ardenti, smascherata dalla troupe di Striscia la Notizia che riuscì a evidenziare le sue bruciature sulla pianta dei piedi.

