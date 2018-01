HARRY STYLES / Dagli One Direction a James Bond: il cantante tra i papabili sostituti di Daniel Craig

Harry Styles potrebbe essere il James Bond perfetto in sostituzione di Daniel Craig. A confermare l'abilità del cantante degli One Direction è il montatore Lee Smith.

22 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Sorpresa in vista per i fan di Harry Styles, ex volto degli One Direction alle prese con una carriera da solista ricca di grandi soddisfazioni. Per il cantante britannico potrebbe infatti arrivare in futuro una nuova e incredibile opportunità di lavoro, grazie al talento da lui evidenziato anche nella recitazione. Il suo ruolo nel film Dunkirk di Christopher Nolan ha dimostrato, infatti, un'abilità sorprendente anche davanti alla macchina da presa, tanto che il primo ad esserne rimasto stupito è stato Lee Smith, montatore niente meno che di 007 Spectre. Secondo quanto dichiarato dall'australiano, Harry Styles potrebbe essere in futuro il James Bond perfetto, nel caso in cui la produzione decidesse di dare una svolta più giovane al protagonista della saga. Il cantante ha infatti dimostrato una naturalezza incredibile, al punto che Lee Smith è stato il primo a restarne stupito.

Harry Styles potrebbe essere in futuro il perfetto sostituto di Daniel Craig in James Bond. Ne è convinto Lee Smith che in una recente intervista ha ammesso: "Harry potrebbe farlo. Se volessero un Bond più giovane, perché no? A me sembra la scelta giusta. È davvero bravo e sicuramente sarebbe ottimo nella parte. Ha un talento eccezionale ed è molto naturale davanti alla macchina da presa. Mi sembrava di avere a che fare con qualcuno con diversi anni di esperienza". Il montatore prosegue affermando di vedere una fantastica carriera da solista per l'ex cantante degli One Direction: "Non avrei mai detto che Dunkirk fosse il suo primo film, io non lo conoscevo assolutamente, poi mia figlia mi ha spiegato che è difficile essere più famosi di Harry Styles. Se vorrà fare l'attore, immagino uno splendido futuro per lui". Si tratta comunque di una previsione a lungo termine: Daniel Craig è stato, infatti, confermato per il suo quinto e ultimo film dedicato a 007.

