IL DISCORSO DEL RE/ Su Iris il film con Colin Firth e Geoffrey Rush (oggi, 22 gennaio 2018)

Il discorso del Re, il film in onda su Iris oggi, lunedì 22 gennaio 2018. Nel cast: Colin Firth, Geoffrey Rush, Helena Bonham, alla regia Tom Hopper. La trama del film nel dettaglio.

22 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film storico in seconda serata su Iris

NEL CAST COLIN FIRTH

Il discorso del Re, il film in onda su Iris oggi, lunedì 22 gennaio 2018 alle ore 23,30. Una pellicola storica che è stata prodotta nel 2010 nel Regno Unito ed è stata diretta da Tom Hopper. La pellicola che si rifà a una storia vera è stata prodotta dalla See-Saw Films unitamente alla Bedlam Productions, essa è stata distribuita in Italia dalla Eagle Distribution. Buono il cast di attori, tra di essi si segnalano per l’ottima interpretazione Colin Firth, Geoffrey Rush, Helena Bonham Carter e Guy Pearce. La trama ripercorre la vita del principe Albert, Duca di York, figlio di Giorgio V. Il principe, è afflitto da un grave problema di balbuzie, che viene esasperato quando per impegni istituzionali è costretto a parlare alle folle. Ma vediamo insieme come segue la trama del film nel dettaglio.

IL DISCORSO DEL RE, LA TRAMA DEL FILM STORICO

La pellicola inizia nel 1925 quando il principe deve tenere un discorso a Wembley, l’imbarazzo che lo colpisce per non riuscire a parlare, lo porta alla consapevolezza che non potrà mai ambire alla corona del padre. I suoi problemi lessicali scompaiono solamente quando si trova in famiglia, vengono invece amplificati dinanzi all’anziano genitore. La moglie del principe conscia delle sofferenze del coniuge si rivolge cosi a un logopedista australiano, Lionel Logue, egli la convince e la donna a sua volta convince il marito di effettuare un’ennesima prova, tutti gli appuntamenti vengono presi sotto falso nome allo scopo di non pregiudicare la già difficile situazione dell’erede dinanzi ai propri sudditi. Il dottore sceglie una tecnica innovativa e chiede al futuro re di leggere un passo dell’Amleto, lo deve però fare mentre grazie ad una cuffia non sente la sua voce. Il dottore registra il sovrano, un sovrano che spazientito va via anzitempo portando però con se la registrazione. Una volta a casa capisce che Lionel aveva ragione e si convince a seguire la terapia prospettatogli dall’australiano. Il dottore per prima cosa vuole instaurare un clima amichevole, in secondo luogo inizia con una serie di esercizi di rilassamento del diaframma, esercizi che dovrebbero portare ad un lessico fluente. Improvvisamente il principe si ritrova in una posizione scomoda, la morte del padre porta sul trono il fratello che però per amore della moglie abdica, lasciando il regno nelle mani di Albert, egli per questo assurge al trono con il nome di Giorgio VI. Il giorno dell’incoronazione il re viene a scoprire che Lionel non è un medico ma solamente un attore di poca fortuna, arrabbiato lo affronta e tra i due volano parole grosse. Il litigio si ricompone allorquando il sovrano deve parlare alla nazione per l’entrata imminente in guerra contro la Germania, solo la presenza di Lionel riesce a tranquillizzare il monarca, che non solo riacquista fiducia ma ritrova di fatto un amico.

