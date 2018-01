IL SEGRETO/ Un nuovo problema per Hernando: Lucia è malata? (Anticipazioni 22 gennaio)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 22 gennaio 2018: Hernando vorrebbe liberarsi di Lucia ma la donna è malata e gli chiede di poter restare ancora qualche tempo a Los Manantiales.

22 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Riusciranno Hernando e Camila ad appianare le divergenze dopo la scoperta del tradimento? Ecco il grande interrogativo dei telespettatori de Il Segreto che cominciano oggi una nuova settimana ricca di colpi di scena per molti dei suoi protagonisti. Camila ha deciso di chiedere ospitalità alla locanda e ha rifiutato qualsiasi incontro con il marito, a causa della sua disperazione per quanto accaduto. E mentre lei cercherà di fare chiarezza nel suo cuore, Hernando a Los Manantiales sarà alla ricerca di una strategia per liberarsi una volta per tutte di Lucia, la causa di tutti i problemi della coppia. Ma il duro confronto che avranno i due ex amanti, ormai ai ferri corti, non avrà l'esito sperato: Lucia, dopo l'ennesimo litigio, si sentirà male e affermerà di avere la febbre alta. Pur accettando la richiesta di Hernando di andarsene, lo supplicherà di concedergli ancora qualche giorno di tempo, almeno fino a quando si sarà rimesso completamente.

Il Segreto: Cristobal torna a Madrid con il padre?

Insieme alle vicende relative ai coniugi Dos Casas, nella puntata de Il Segreto di oggi pomeriggio continuerà a tenere banco anche il confronto tra Cristobal e il padre putativo Eusebio. Quest'ultimo vorrebbe liberare una volta per tutte gli abitanti di Puente Viejo dall'incubo Garrigues, convincendo il figlio a trasferirsi insieme a lui a Madrid. Ma non sarà facile arrivare là dove nessuno è riuscito fino a questo momento, anche perché inaspettatamente qualcuno si intrometterà nella questione. Stiamo ovviamente parlando di Donna Francisca che incoraggerà il suo terribile rivale a non assecondare gli ordini del padre senza lottare. La questione potrebbe presto sfuggire di mano a tutti gli interessati della vicenda, mentre Severo preferirà restare a guardare, facendo leva sulle precedenti dichiarazioni di Eusebio: la speranza è che la presenza di Cristobal non abbia ancora lunga durata...

© Riproduzione Riservata.