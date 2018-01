Isola dei Famosi 2018 / Anticipazioni e diretta prima puntata: cat ufficiale e le novità. Chi sarà eliminato?

Isola dei Famosi 2018, diretta e anticipazioni prima puntata del 22 gennaio: la presentazione del cast e la scoperta del nuovo naufrago tra i tre di #SarannoIsolani.

22 gennaio 2018 Valentina Gambino

Isola dei Famosi 2018

Ormai è questione di ore: stasera a partire dalle 21.15 circa, si riapriranno i battenti de L’Isola dei Famosi 2018. La 13esima edizione del reality show, vedrà al timone del programma per la quarta volta, la frizzante Alessia Marcuzzi. Inviato in Honduras al fianco dei naufraghi, troveremo invece Stefano De Martino. Il ballerino e showman campano, avrà il compito di gestire i concorrenti e organizzare le difficoltose prove che li aspettano. Protagonisti assoluti di questo nuovo viaggio televisivo alla scoperta degli istinti più veri e di una gara di sopravvivenza all’ultimo respiro, saranno: Bianca Atzei, Cecilia Capriotti, Giucas Casella, Francesca Cipriani, Paola Di Benedetto, Marco Ferri, Nino Formicola, Eva Henger, Jonathan Kashanian, Alessia Mancini, Francesco Monte, Filippo Nardi, Chiara Nasti, Amaurys Perez, Rosa Perrotta, Nadia Rinaldi e Craig Warwick. Al fianco della conduttrice troveremo in studio anche due opinionisti d’eccezione: una vera esperta dell’Isola, Mara Venier, opinionista pungente e spassionata e Daniele Bossari, vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Isola dei Famosi 2018, le novità dell’edizione

La grande novità di questa 13esima edizione de L’Isola dei Famosi 2018, sarà la presenza delle tre voci più famose della televisione italiana: quelle della Gialappa’s Band. Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto sono pronti a intervenire, nel corso della diretta di stasera, commentando le gesta dei naufraghi in Honduras in modo tagliente e impertinente, come la loro tradizione ci insegna. Ai protagonisti ufficiali del reality, si aggiungerà un nuovo concorrente che verrà scelto proprio dal pubblico tramite televoto nel corso della diretta di questa sera. Tre i finalisti di #Sarannoisolani, per una sfida che ha avuto inizio con 10 aspiranti naufraghi contendersi il benestare del web e la possibilità di sbarcare a Cayo Cochinos. Chi entrerà ufficialmente in gara tra Deianira Marzano (social influencer), Franco Terlizzi (ex pugile, personal trainer) e Valerio Schiavone (Regista teatrale, insegnante)? Lo scopriremo nel corso del primo appuntamento di oggi, lunedì 22 gennaio in onda su Canale 5. Alla fine della gara, solo uno dei naufraghi conquisterà la vittoria finale e il montepremi di 100.000 euro, in gettoni d’oro (di cui la metà da devolvere a un ente di beneficenza proposto dal vincitore).

Isola dei Famosi 13, canali social e app Mediaset

I grandi protagonisti di questa 13esima edizione de L’Isola dei Famosi, saranno come sempre i telespettatori, tramite svariati meccanismi, anche per seguire da molto vicino tutti i naufraghi presenti. Ecco perché, il pubblico da casa, attraverso i quattro canali ufficiali, potranno esprimere il loro punto di vista. A cominciare dall’App Mediaset Fan, Facebook Messenger, Web ed SMS. Con questi sistemi, decideranno quali naufraghi potranno proseguire il percorso dell’Isola e quali invece saranno candidati all’eliminazione. L’Isola anche questo anno, avrà un preciso racconto online che si snoderà in tempo reale attraverso il suo sito ufficiale (www.isola.mediaset.it). Ma non solo, spazio anche per l’applicazione gratuita di Mediaset (scaricabile all’indirizzo www.appmediasetfan.it) ed i profili social ufficiali del programma dove sarà possibile accedere a contenuti inediti, curiosità, foto, backstage. La regia de L’Isola dei Famosi è affidata a Roberto Cenci. Ecco a seguire, le indicazioni social per gli altri profili ufficiali: TWITTER - Il profilo ufficiale @IsolaDeiFamosi. L’hashtag ufficiale per commentare e seguire il programma sarà #Isola; FACEBOOK - facebook.com/isoladeifamosi; INSTAGRAM - Il profilo ufficiale Instagram @isoladeifamosi

© Riproduzione Riservata.