JACK REACHER - LA PROVA DECISIVA/ Su Italia 1 il film con Tom Cruise (oggi, 22 gennaio 2018)

Jack Reachel - La prova decisiva, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 22 gennaio 2018. Nel cast: Tom Cruise e Rosamunde Pike, alla regia Christopher McQuarrie. Il dettaglio.

22 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film thriller in prima serata su Italia 1

NEL CAST TOM CRUISE

Jack Reachel - La prova decisiva, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 22 gennaio 2018 alle ore 21.20. Una pellicola thriller che ha visto la regia curata dal regista americano Christopher McQuarrie nel 2012. Anche in questo caso, siamo di fronte ad un film tratto da un'opera bibliografica, nello specifico, il romanzo di Lee Child La Prova decisiva, pubblicato nell'anno 2005. Anche in questo caso siamo di fronte ad un cast stellare, con Tom Cruise nei panni del protagonista e Rosamunde Pike nei panni dell'avvocato di Barr, interpretato da Joseph Sikora. Il film all'inizio era stato concepito con il titolo di One Shot, in totale armonia col titolo del romanzo da cui è tratto. Alla fine si è invece optato per il nome del protagonista. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

JACK REACHER - LA PROVA DECISIVA, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Un cecchino ignoto alle forze dell'ordine semina il panico Pittsburgh, in Pennsylvania, uccidendo cinque persone. Le indagini, condotte dal detective Emerson portano a James Barr, un reduce della seconda guerra del Golfo, che non dichiara alcuna parola nel corso dell'interrogatorio ma fa solamente il nome di Jack Reacher, un ex poliziotto militare. L'indizio non servirà a Barr per salvare la vita, dato che verrà picchiato pesantemente e ridotto in coma da altri carcerati. Inizia intanto un'approfondita indagine su Jack Reacher, del quale vengono analizzate tutte le componenti della sua carriera in polizia militare fino al suo pensionamento. Nessuna traccia sembra però riuscire a portare alla luce chi sia questo signor Reacher, che intanto, venuto a sapere della cattura di Barr, si attiva per andare a farsi giustizia. Reacher ha infatti dei conti in sospeso con il cecchino e vuole inchiodarlo. L'unico avvocato che prende in cura il caso di Barr dovrà dunque giungere ad un accordo con Reacher. Ulteriori sviluppi della storia porteranno ad un finale da brivido e sveleranno che la realtà è tutt'altro che quella a cui si era creduti all'inizio.

