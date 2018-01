JONATHAN KASHANIAN / "La parola d'ordine è liberté!" (Isola dei Famosi 2018)

Jonathan Kashanian dopo aver vinto la quinta edizione del Grande Fratello e l'esperienza di inviato per Verissimo cerca il rilancio con la partecipazioni all'Isola dei Famosi 2018

22 gennaio 2018 Fabio Morasca

Jonathan Kashanian a L'Isola dei Famosi (Web)

Jonathan Kashanian sarà uno dei concorrenti della tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi che tornerà in onda su Canale 5, in prima serata, a partire dal prossimo 22 gennaio. Il personaggio televisivo e stilista di origini israeliane e iraniane è noto al pubblico italiano soprattutto per aver ricoperto il ruolo di inviato per circa dieci anni, dal 2006 al 2016, nel programma Verissimo, il contenitore del sabato di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. La carriera televisiva di Jonathan, però, è iniziata nel 2004 con la vittoria della quinta edizione di un altro reality show andato in onda sulle reti Mediaset, ovviamente, il Grande Fratello. Jonathan arrivò fino in finale insieme alla gallese Catrina Davies e al terzo classificato Alessandro Capone. Dopo quell'esperienza, Jonathan Kashanian è riuscito a conquistarsi un posto sul piccolo schermo italiano, prendendo parte a molte trasmissioni televisive.

LA CARRIERA TELEVISIVA DI JONATHAN KASHANIAN

Dopo il Grande Fratello, infatti, Jonathan Kashanian ha preso parte a La vita in diretta, programma in onda su Rai 1, Modeland, trasmissione andata in onda su All Music, e altri programmi televisivi come Festa italiana, Mezzogiorno in famiglia e Markette e Chiambretti Night con Piero Chiambretti. Negli ultimi anni, ha partecipato a programmi televisivi soprattutto in qualità di ospite come nel caso di Bring the noise, il quiz-show musicale condotto da Alvin, e Caduta libera, il quiz del preserale di Canale 5 condotto da Gerry Scotti. Jonathan Kashanian ha all'attivo anche due esperienze come attore nei film commedia 2061 - Un anno eccezionale di Carlo Vanzina e A Natale mi sposo di Paolo Costella, con Massimo Boldi. Al di là della tv, Jonathan Kashanian ha collaborato con molte testate giornalistiche che si occupano di moda e anche con molte case di moda. E' anche docente di un corso di personal shopping disponibile on-line.

LE DICHIARAZIONI PRIMA DELLA PARTENZA

Nell'intervista che Jonathan Kashanian ha rilasciato alla produzione del programma prima della sua partenza in Honduras, l'ex inviato di Verissimo ha dichiarato di essere rimasto sempre coerente a se stesso in questi quasi 15 anni di televisione e di non essere mai cambiato: "Jonathan che avete conosciuto 15 anni fa, che avete conosciuto 10 anni fa e che avete conosciuto 5 anni è sempre lo stesso Jonathan, sognatore, amante del garbo, dello stile e del buon gusto". Jonathan, parlando dei motivi che l'hanno spinto ad accettare l'Isola dei Famosi, ha dichiarato che vuole partire perché ha bisogno di "vedere le cose da lontano". Per questa sua esperienza nel reality show, lo stilista non intende assolutamente darsi delle regole. Questa è stata la sua dichiarazione rilasciata a riguardo: "La parola d'ordine è liberté!". Alla domanda riguardante l'amore e se va sull'Isola con l'obiettivo di trovarlo, Jonathan non ha risposto, coprendosi il volto con un ventaglio.

