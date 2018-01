LO CHIAMAVANO BULLDOZER/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer (oggi, 22 gennaio 2018)

Lo chiamavano Bulldozer, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 22 gennaio 2018. Nel cast: Bud Spencer e Raimund Harmstorf, alla regia Michele Lupo. La trama del film nel dettaglio.

22 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film commedia in prima serata su Rete 4

NEL CAST BUD SPENCER

Lo chiamavano Bulldozer, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 22 gennaio 2018 alle ore 21.15. Una pellicola di genere commedia che è stata realizzata nel 1973 e ha visto le sale cinematografiche grazie a una collaborazione italo – tedesca. Il film, ascrivibile al genere delle commedie all'italiana, gode della regia di Michele Lupo, il direttore dei lavori si è basato su un soggetto e sulla sceneggiatura che sono stati scritti da Michele Fondato. Il cast di attori principali ruota attorno a Bud Spencer, con l'attore scomparso recentemente che recita senza il suo alter ego Terence Hill. Ottime le musiche composte dai fratelli De Angelis per una pellicola vista innumerevoli volte all'interno dei palinsesti televisivi italiani vista la data di produzione. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

LO CHIAMAVANO BULLDOZER, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Il film si basa sulla vita di un ex giocatore di football americano, conosciuto nell’ambiente per via della sua grande forza fisica come Bulldozer. L’atleta, ritiratosi improvvisamente dalla vita agonistica mentre era al culmine della carriera, è dedito ad una vita errabonda con la sua piccola barca a vela. Egli però, deve per forza di cose fermarsi nel porto di Livorno per sistemare i danni causati dallo speronamento di un sommergibile. Nella città toscana Bulldozer assiste agli episodi di bullismo messi in atto dagli uomini del sergente Kempfer a danno dei ragazzi locali. I soldati accasermati nella vicina base americana di Camp Derby vengono però stoppati dall’ex giocatore, che non contento sfida a braccio di ferro il graduato a stelle e strisce battendolo fragorosamente. La vincita nella prova di forza esalta Bulldozer dinanzi ai locali, al contempo esaspera la rabbia di Kempfer che si ricorda che anni prima aveva perso una forte scommessa sportiva proprio a causa dell’ex giocatore. Lo smacco subito dal sergente porta a una ripicca che tende alla mancata consegna del pezzo che serve a Bulldozer per riparare la barca, nel frattempo Kempfer sfida i ragazzi italiani a football promettendo che in caso di sconfitta della sua squadra le angherie termineranno. I ragazzi confidano nell’ex giocatore americano arrivato all'improviso dal mare, con l’atleta che ha però in mente ben altri piani. Riuscita infatti a riparare la sua imbarcazione, è intenzionato a lasciare immediatamente la città toscana per riprendere il mare è tornare alla sua ita solitara che tanto lo soddisfa. Bulldozer prima di partire soccorre un ragazzo picchiato dai militari e a quest’ultimo confessa che si era ritirato a causa dei tanti incontri truccati. Prima di partire il potente giocatore assiste incuriosito alla partita, innervosito dalla gratuita violenza degli americani, scende per questo in campo e alla fine grazie alla sua bravura ribalta una partita che senza di lui era votata a sicura sconfitta, infliggendo cosi un’ulteriore smacco all’odioso sergente a stelle e strisce, e diventando al contempo l’idolo dei ragazzi locali.

