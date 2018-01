LO HOBBIT - LA BATTAGLIA DELLE CINQUE ARMATE/ Su Tv8 il film con Martin Freeman (oggi, 22 gennaio 2018)

Lo Hobbit - La battaglia delle cinque armate, il film in onda su Tv8 oggi, lunedì 22 gennaio 2018. Nel cast: Martin Freeman e Ian McKellen, alla regia Peter Jackson.

22 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film fantastico in prima serata su Tv8

PETER JACKSON ALLA REGIA

Lo Hobbit - La battaglia delle cinque armate, il film in onda su Tv8 oggi, lunedì 22 gennaio 2018 alle ore 21.30. Una pellicola fantastica e d'avventura che è stata affidata alla regia del celebre regista Peter Jackson ed è datata 2014. Il film rappresenta il prequel della celeberrima saga Il Signore degli Anelli, trilogia di pellicole tratte dall'opera bibliografica del maestro Tolkien. Come protagonista troviamo proprio uno di quelli che farà parte anche della trilogia, ovvero Bilbo Baggins, zio di Frodo. Quest'ultimo viene raggiunto nel suo villaggio natale dal mago Gandalf, che ha una proposta per lui, seguirlo in un lungo viaggio ricco di avventure. All'inizio il giovane Bilbo rifiuta questa offerta in maniera veemente, rimamendo anche piuttosto infastidito dall'atteggiamento di Gandalf. In seguito però, tornerà sui suoi passi per intraprendere questa ingredibile avventura. Ad agevolare questa sua decisione, l'incontro con un gruppo di nani che prende parte alla sua stessa avventura. Tra questi, un leader nato come Thorin Scudodiquercia. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LO HOBBIT - LA BATTAGLIA DELLE CINQUE ARMATE, LA TRAMA DEL FILM FANTASTICO

Dalla discussione con i nani, Bilbo viene a conoscenza del vero obiettivo della prossima avventura, lui e i suoi compagni di viaggio dovranno infatti recuperare un tesoro custodito all'interno della Montagna Solitaria e gelosamente protetto dal drago Smaug, il quale ha rubato proprio ai nani questo tesoro e dal momento del furto si è insidiato sulla montagna senza mai abbandonarla. L'avventura inizia nel peggiore dei modi, Bilbo, Gandalf e il gruppo di nani viene a scontrarsi con un gruppo di Troll, dai quali vengono rapirti e tenuti imprigionati Durante il tragitto incontrano alcuni Trolls, contro i quali combattono anche se quest’ultimi hanno la meglio e riescono a catturarli e ad imprigionarli. L'incontro coi troll servirà al gruppo per scoprire tre spade magiche, una delle quali verrà ritrovata anche nella trilogia del Signore degli Anelli da Frodo. Il viaggio però entra nel vivo solo quando Bilbo Baggins ruberà a Gollum un anello magico. Questa sottrazione illecita scatenerà le ire del Signore Oscuro e darà poi vita a tutta la saga del Signore degli Anelli.

