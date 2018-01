LORENZO RICCARDI/ Uomini e Donne: il corteggiatore si dichiara per Nilufar, ma il web non condivide la scelta

Nel corso dell'ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi si è dichiarato per Nilufar Addati. Ma il web non condivide la sua scelta.

22 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Lorenzo Riccardi

Occhi puntati su Lorenzo Riccardi, tra i protagonisti del trono classico di Uomini e Donne. Nella registrazione di ieri, domenica 21 gennaio, il corteggiatore - già pretendente di Ludovica Valli - ha finalmente deciso chi corteggiare tra le troniste Nilufar Addati e Sara Affi Fella. Lorenzo, classe 1996, prima della registrazione è stato caldamente invitato dalla redazione a dichiararsi per una delle due. Prima della decisione, però, il corteggiatore è andato in esterna con entrambe le ragazze. Durante l’esterna con Sara, la tronista gli ha parlato della storia con il suo ex e ha ammesso di non fidarsi di lui. Nell’esterna con Nilufar, Lorenzo l’ha invitata a lasciarsi andare perché convinto di essere il corteggiatore che la capisce meglio. Dopo le due esterne, Lorenzo ha deciso di dichiararsi per Nilufar Maria De Filippi ha rivelato che inizialmente Lorenzo era andato in esterna con Sara convinto che fosse lei la tronista per cui dichiararsi. Sara ha detto di capire la decisione del corteggiatore, mentre Nilufar si è dichiarata molto “interdetta” e ha detto che lo terrà d’occhio.

IL WEB NON CONVIDE LA DECISIONE DI LORENZO

La scelta di Lorenzo, ha deluso Jack Vanore che vedeva lo sguardo di Lorenzo per Sara più intenso. Infine Lorenzo, che per dichiararsi ha chiesto consiglio anche alla madre, ha detto di aver scelto Nilufar perché secondo lui Sara non è ancora uscita del tutto dalla sua storia precedente. Ma Jack non è l’unico a non condividere la scelta di Lorenzo. Su Twitter tanti fan del programma hanno espresso la loro perplessità: “Nonostante sia un po’ un buffone, penso che a Lorenzo siano piaciute entrambe le troniste. Si è dichiarato per Nilufar, ma si è sempre notata una certa intesa con Sara e credo che non l’abbia scelta solo per “paura” di un percorso più complicato”, ha scritto una fan. E ancora: “Ma che ca**ata madornale ha fatto Lorenzo a non scegliere Sara, pensavo fosse in grado di tenergli testa ma nulla”. Infine un’altra fan spera che Sara e Lorenzo seguiranno “l’esempio” di due ex volti noti del programma: “Ditemi che Lorenzo e Sara faranno come Teresanna e Francesco”.







