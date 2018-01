La Vita in Diretta/ Ospiti e anticipazioni 22 gennaio: Roberta Bruzzone pronta a parlare di cronaca

La Vita in Diretta torna per una nuova settimana in compagnia del suo pubblico ma quali saranno gli ospiti e le anticipazioni del 22 gennaio? Roberta Bruzzone pronta a parlare di cronaca

22 gennaio 2018 Hedda Hopper

Roberta Bruzzone

Gli ascolti de La Vita in Diretta non sono i più lusinghieri ma sicuramente Rai1 non si arrende e non ha intenzione di rinunciare al suo contenitore pomeridiano. Dalla cronaca al gossip e all'intrattenimento, Marco Liorni e Francesca Fialdini sono pronti a prendere le redini del programma per una nuova settimana insieme a cominciare da oggi, 22 gennaio. Come sempre le anticipazioni non sono poi così numerose ma sicuramente il programma si occuperà dei casi del giorno e non solo parlando di gossip, dove sicuramente l'addio, o presunto tale, di Loredana Lecciso ad Al Bano la farà da padrone, ma anche di cronaca. Proprio in questo ambito, arriva l'annuncio di Roberta Bruzzone. La famosa criminologa ha confermato sul suo profilo Instagram che proprio oggi, intorno alle 17.00, a La Vita in diretta si parlerà di cronaca e che lei sarà in studio per dire la sua sugli ultimi casi di cronaca. Ecco di seguito il messaggio della criminologa:

ROBERTA BRUZZONE TRA GLI OSPITI IN STUDIO

La Vita in diretta torna in onda anche oggi per un nuovo scontro con il forte pomeriggio di Canale 5 compreso Pomeriggio 5 con Barbara D'Urso. Gli argomenti sono spesso simili e anche oggi si parlerà degli ultimi casi di cronaca e del triangolo del momento ovvero quello formato da Al Bano Carrisi, Loredana Lecciso e Romina Power. Su Rai1 ci sarà modo di parlare anche dell'evento televisivo di inizio anno ovvero il prossimo Festival di Sanremo e di conoscere altri dei suoi protagonisti, soprattutto i giovani in gara. Chi sarà in studio per i momenti talk e quali gli altri argomenti della giornata? Lo scopriremo solo tra qualche ora, su Rai1.

