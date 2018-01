La principessa Eugenia e Jack Brooksbank / Sposi in autunno: le nozze dopo Harry e Meghan

La principessa Eugenia sposa Jack Brooksbank, le nozze nell'autunno del 2018 prima di quelle ben più importanti di Harry e la sua fidanzata; ecco tutti i dettagli in attesa del matrimonio.

22 gennaio 2018 Valentina Gambino

La principessa Eugenia sposa Jack Brooksbank

“Il Duca e la duchessa di York sono lieti di annunciare il fidanzamento della principessa Eugenia con il signor Jack Brooksbank. Sua altezza reale e il signor Brooksbank si sono fidanzati in Nicaragua all'inizio del corrente mese. Il matrimonio verrà celebrato nell'autunno del 2018 presso la cappella di San Giorgio a Windsor, con ulteriori dettagli che saranno comunicati a tempo debito”. Questo l’annuncio della Royal Family condiviso alcune ore fa tramite Facebook. Per la famiglia reale il 2018 sarà un anno impegnativo ma anche ricco di molte soddisfazioni. Ed infatti, la principessa e il fidanzato si sposeranno proprio dove saranno celebrate le nozze del principe Harry con Meghan Markle. Stiamo parlando quindi, della bellissima cappella di St George, a Windsor. La 27enne si sposerà con il 31enne mercante di vini, per grande gioia anche dei genitori di lei, Sarah Ferguson e il principe Andrea. Qualcuno in rete parla anche di tempismo, ed infatti la principessa Eugenia, pare non temere che il suo giorno speciale possa essere letteralmente messo in ombra da quello del più noto parente.

Proprio della principessa Eugenia si era molto parlato anche in passato, in occasione del matrimonio di William e Kate quando insieme alla sorella si era concessa ai fotografi con un abito molto particolare tanto che la stampa, le aveva paragonate ad Anastasia e Genoveffa di Cenerentola. Nel frattempo, tra le date speciali del 2018, non dimentichiamoci di aprile, mese in cui Kate Middleton diventerà mamma per la terza volta. La proposta di nozze è avvenuta da parte di Jack Brooksbank ad inizio gennaio, nel corso di un viaggio di coppia in Nicaragua. I due si sono incontrati per la prima volta nel 2010 a Verbier, dove lui era in vacanza in compagnia di alcuni amici. Insieme, nel maggio 2017, hanno preso parte alle nozze di Pippa Middleton, attestando di essere una coppia stabile già da tempo.

