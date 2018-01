Lady Gaga incontra i parenti siciliani/ Foto: "La mia famiglia riunita per la prima volta"

Lady Gaga incontra i parenti siciliani e la foto fa il giro del web. La popstar, durante il concerto al Forum di Assago, aveva dichiarato: "La mia famiglia riunita per la prima volta".

22 gennaio 2018 Anna Montesano

Lady Gaga (Instagram)

La popstar Lady Gaga ha sempre reso ben note le sue origini italiane che sono state rimarcate in occasione dell'unica data del suo "Joanne World Tour" al Forum di Assago dove ha incontrato una rappresentanza di parenti venuti da Naso, paese che si trova in provincia di Messina (Clicca qui per la foto). Dal palco la star ha raccontato dell'incontro visibilmente emozionata: "Oggi è un giorno speciale per me perché la mia famiglia si è riunita per la prima volta. Sono venuti fin dalla Sicilia per conoscermi e questo mi ha emozionato molto e mi ha fatto pensare a mio nonno, quando è andato via dall'Italia per venire in America, lasciandosi dietro tutto, compreso un paese così meraviglioso". Il trisavolo si chiamava Antonino Germanotta, il suo mestiere era quello di calzolaio e lasciò Naso per emigrare negli Stati Uniti.

LADY GAGA, LO SCATTO CON I PARENTI SICILIANI È VIRALE!

La foto di gruppo con i parenti siciliani, postata da Lady Gaga, sta facendo il giro del web, e non mancano meme e battute divertenti che coinvolgono anche il ritratto della regina pop con gli imbarazzati cugini italiani. Ricordiamo che lo show di Milano era inizialmente previsto per il 26 settembre 2017, il posticipo, avvenuto insieme a tutte le date europee del "Joanne World Tour". è avvenuto a causa di alcuni problemi di salute di Gaga: la popstar aveva infatti dovuto fare i conti con una fastidiosa fibromalgia acuta. Dopo una lunga pausa dalle scene, lo scorso novembre Stefani Germanotta è infatti tornata sul palco in Nord America, e il 14 gennaio è invece arrivata nel Vecchio Continente, a Barcellona, per le tappe europee della tournée, che si concluderà il 23 febbraio a Berlino.

