LUCA ONESTINI/ Con Raffaello Tonon all'Isola dei Famosi 2018? "Per adesso no"!

Luca Onestini e Ivana Mrazova si amano alla luce del sole. L'ex tronista di Uomini e Donne sogna matrimonio e figli entro i 30 anni. Prima L'Isola dei Famosi 2018 con Tonon?

22 gennaio 2018 Sebastiano Cascone

Luca Onestini dopo il Grande Fratello Vip

Raffaello Tonon, in una recente diretta su Instagram, ha cercato di mitigare l'entusiasmo dei fan degli Oneston e dell'Isola dei Famosi in partenza stasera su Canale 5. L'ex protagonista del Grande Fratello Vip a domanda diretta da parte di un'accanita fan: "Gli Oneston andranno all'Isola?", ha risposto in maniera schietta ma ha lasciato margini di speranza: "Cara noi non siamo informati di nulla, quindi per adesso NO!" Un legame tra i due amici che va oltre l'esperienza in tv come testimoniano video e foto assieme nella quotidianità. Negli scorsi giorni, il televenditore, spesso, opinionista dei programmi di Barbara D'Urso, a Gay.it, ha fugato ogni dubbio sulla purezza del rapporto con Onestini: un'amicizia che non ha alcuna morbosità fisica o sessuale. Anche Alfonso Signorini, nel corso della sua partecipazione al reality di Canale 5, ha sgomberato il campo da ogni possibile ipotesi di coinvolgimento: "No, perché in tutta sincerità, a Signorini, delle mie passioni, non credo interessi molto. In quel momento, e nel ruolo che rivestiva, ha dovuto far quella domanda per placare le morbosità altrui." Luca, fuori dalla casa del GfVip, ha trovato l'amore nell'ex compagna d'avventura, Ivana Mrazova con l'approvazione dell'amico Tonon, che, oltre, a benedire l'unione, è stato il principale sponsor dell'ex tronista di Uomini e Donne agli occhi della modella ceca. Chi trova un amico trova un tesoro....

LUCA ONESTINI PADRE ENTRO I 30 ANNI?

Luca Onestini, ospite di Marco Predolin e Chiara Lorenzutti, nello spazio Pane, Amore e Zeta, sulle frequenze di Radio Zeta, ha raccontato i risvolti segreti della sua nascente unione con Ivana Mrazova, compagna d'avventura dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip. Da una semplice amicizia nella casa a passione travolgente fuori dal loft di Cinecittà tanto da volerla sposare in tempi brevissimi: "E' stata un po' esagerata la notizia. Sarebbe un sogno sposarmi e avere figli entro i 30 anni. Con Ivana ci siamo avvicinati in amicizia, poi, pian, piano, la cosa è cresciuta. Ed ora mi ritrovo felicemente fidanzato". L'ex tronista di Uomini e Donne ha iniziato, così, un lungo corteggiamento nei confronti della modella ceca, conclusosi con un invito a cena ed una chiacchierata davanti ad un buon bicchiere di vino. L'atmosfera molto romantica ha fatto capitolare la bella Ivana che si è fatta coinvolgere emotivamente dal neo compagno: "Lei, prima era occupata in un'altra relazione, ho aspettato. Fuori dalla casa, ci siamo visti, frequentati con Raffaello Tonon. Ha chiuso la sua relazione ed ho ingranato la marcia". Nel corso della breve intervista, il gieffino è stato raggiunto dai messaggi di affetto da parte dei fan di mezza Italia che, seguono, fin, dagli arbori, la sua storia sentimentale: dalla fine della relazione con Soleil Stasi al ritrovato amore per la showgirl di 90 Special.

LUCA ONESTINI E RAFFAELLO TONON (GLI ONESTON) ALL'ISOLA DEI FAMOSI 2018

Luca Onestini, all'interno della casa del Grande Fratello Vip, ha stretto amicizia con Raffaello Tonon. La coppia è talmente piaciuta al pubblico di Canale 5 da non escludere un loro coinvolgimento nelle dinamiche dell'Isola dei Famosi, in partenza, stasera, alle 21:30, sulla rete ammiraglia Mediaset. L'indiscrezione è stata lanciata, stamattina, nel corso di Mattino 5, dal giornalista di Chi, Valerio Palmieri. Alessia Marcuzzi, peraltro, a Verissimo, sabato scorso, aveva annunciato l'ingresso (a sorpresa) di nuovi concorrenti già dalla seconda puntata. Saranno proprio gli Oneston? A loro, potrebbe, spettare anche il ruolo (ancora top secret) di naufraghi fantasma, con il compito di rubare le provviste agli isolani, movimentando le dinamiche di gruppo, e, perché no, offrendo spunti per alleanze, liti e tradimenti. Qualche ora fa, Gabriele Parpiglia, sul proprio account Instagram, ha pubblicato una breve clip, con protagonista proprio Luca, intento a toccare con una mano, il logo della trasmissione e la seguente didascalia: “Che Succede?”. Cronaca di una partecipazione annunciata? L'ex gieffino sarà, stasera, sicuramente, uno degli ospiti di Tiki Taka nella puntata in onda su Italia 1 dopo le 23,30, per commentare, da buon tifoso del Bologna, l'ultimo turno di campionato.

