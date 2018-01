Luca Tommassini e Maria De Filippi / Amici 17, il gesto social: sarà lui il direttore artistico del serale?

Luca Tommassini nuovo direttore artistico del serale di Amici 2018? Dopo la "sfida" a Maria De Filippi arriva il gesto social del coreografo di X Factor, cosa bolle in pentola?

22 gennaio 2018 Valentina Gambino

Luca Tommassini direttore artistico di Amici 17?

Luca Tommassini sarà davvero il nuovo direttore artistico del serale di Amici 2018? Di una possibile passo indietro di Giuliano Peparini, si parlava già da qualche tempo. Ed infatti, il celebre coreografo, pareva avere delle oggettive difficoltà nel montare i suoi complessi quadri di ballo nel corso di una diretta. Questo ostacolo, potrebbe invece essere gestito meglio da Tommassini che da anni, mette in piedi passi di danza articolati anche in diretta. Ed infatti, come ben sapete, Luca gestisce tutte le coreografie di X Factor, ormai da svariate edizioni. La voglia di rinnovarsi e puntare ad altro però, si è evidentemente fatta sentire, tanto da voler “sfidare” proprio Maria De Filippi indossando una indicativa maglietta rossa per le sfide nella scuola. La bionda conduttrice e ideatrice del format, ha scritto pubblicamente di voler accettare il confronto e poi, durante una delle ultime interviste, ha confessato di aver parlato con il celebre coreografo romano. Cosa bolle in pentola ad oggi? Scopriamo di seguito, tutte le interessanti novità.

Luca Tommassini, gli indizi verso il serale

Maria De Filippi, continua ad essere la regina della TV. Ecco perché, l’appuntamento del sabato con Amici, ha concluso portandosi a casa 3.268.000 di telespettatori. In attesa di scoprire quando prenderà il via il serale di Amici 2018, questi ultimi mesi saranno massicciamente dedicati al toto-nomi. Chi dirigerà la Squadra Blu e chi la Bianca? Quali volti siederanno di fronte i ragazzi per giudicare le esibizioni di danza e canto? E soprattutto: Luca Tommassini ci sarà oppure no? Come ben sapere, l’addetta stampa della Queen è molto attiva sui social. Ecco perché, dopo aver gioito degli ascolti, Betty Soldati ha postato su Instagram anche uno scatto dei professori di danza di questa 17esima edizione di Amici. Le facce sorridenti di Garrison, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Bill Goodson hanno ricevuto anche il “cuoricino” di Luca Tommassini che ha cliccato “mi piace” sullo scatto: solo una casualità? Oppure le trattative sono in corso? Tutti questi piccoli passi in avanti, fanno pensare che questo nuovo anno, il serale di Amici potrebbe davvero avere un nuovo direttore artistico.

