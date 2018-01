MARA VENIER/ Video: "Tra poco torno, amori della zia..." (Isola dei Famosi 2018)

Mara Venier spopola su Facebook e Instagram con un post che annuncia il suo ruolo di opinionista all'interno del reality show l'Isola dei Famosi 2018.

22 gennaio 2018 Francesco Agostini

Mara Venier (web)

Mara Venier è incontenibile. La popolare presentatrice tv ha annunciato con un post su Facebook e su Instagram che il suo ritorno in televisione è imminente, visto che ricoprirà il ruolo di opinionista televisiva all'interno del popolare programma televisivo targato Rai, l'Isola dei Famosi. Il post la ritrae splendida nei suoi 67 anni, in costume su una spiaggia esotica. Il post, simpatico e spensierato come sempre, recitava: 'Troppo bello qua ma tra poco torno amori della zia... Ancora un po' di giorni e poi???? Arrivo da te mi amour', riferito alla conduttrice del programma, Alessia Marcuzzi. Ad accompagnarla nelle vesti di opinionista in questa meravigliosa avventura targata 2018 ci sarà un altro redivivo della televisione italiana ome Daniele Bossari, fresco vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip. Il trio Marcuzzi-Bossari-Venier sarà certamente unico nel suo genere, in cui la Venier e Bossari si collocano ovviamente agli antipodi: elegante e misurato lui, leggera e spensierata lei. Al centro, nelle vesti di padrona di casa, la navigata Alessia Marcuzzi.

LE MOLESTIE

In un periodo come questo, parlare di molestie sessuali sembra oramai una cosa semplice, natrale. E' come se, in un modo o nell'altro, Asia Argento avesse scoperchiato il vaso di Pandora su tante brutte storie che prima invece rimanevano coperte da un velo di vegognosa e inspiegabile omertà. Anche Mara Venier è finita nel calderone delle molestate e ha rivelato a tutti la sua drammatica esperienza. Ecco cosa ha detto la bella presentatrice a Liberoquotidiano.it:"Fu una serata di circa trent'anni fa, quando andai a cena assieme ad altri dieci amici da un politico molto importante. A circe tre quarti della cena lui si alza e mi chiede se volevo andare a vedere i quadri che possedeva in camera sua. Nel frattempo tutti gli altri amici se n'erano andati, erano d'accordo con lui. Il politico provò ad approcciarmi ma io gli feci capire immediatamente che non volevo nulla da lui. Gli dissi: 'Guarda che hai capito proprio male!' e me ne andai di corsa." Continua Mara Venier: "Quello che mi fece stare male non fu tanto la molestia del politico quanto il tradimento dei miei amici. Forse pensavano che essendo giovane ero anche ingenua. Certamente se ci fossi stata avrei avuto una svolta nella mia carriera."

MARA VENIER: 'TRADITA AL MIO MATRIMONIO'

Mara Venier è famosa non solo per la conduzione di tantissimi programmi di successo ma anche e soprattutto per i suoi amori focosi e appassionati. Il padre di Elisabetta Ferracini, Renzo Arbore, ma anche Jerry Calà. Di quest'ultimo la presentatrice ne da un ritratto piuttosto scioccante, raccontando un episodio realmente accaduto. Ecco cosa ha detto su Oggi: "Jerry era tremendo, me ne faceva di tutti i colori. Era un putt... diciamo birichino. Ricordo che era la festa del nostro matrimonio e mentre tutti ballavano e si divertivano lui era sparito. Così sono andata a cercarlo e l'ho beccato in bagno che mi tradiva con un'altra donna. Non sai quante botte gli ho dato, sia a lui che a lei... Jerry era così. Siamo stati insieme per sei anni, lui mi tradiva e alla fine tornava da me pentito." Nel corso degli anni, comunque, i due sono rimasti sempre in buoni rapporti a tal punto che ad oggi lui è il suo migliore amico: "Oggi le cose tra me e Jerry sono notevolmente cambiate. Adesso lui è il mio migliore amico e il mio confidente più stretto." A volte è incredibile come possano cambiare le cose!

© Riproduzione Riservata.