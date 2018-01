MARCO FERRI / Chi è? L'ex corteggiatore di Uomini e Donne nel reality di Canale 5 (Isola dei Famosi 2018)

Marco Ferri, figlio dell'ex campione dell'Inter Riccardo, è fra i naufraghi dell'Isola dei Famosi 2018. Nel suo curriculum, un passato a Uomini e Donne e una serie di love story con...

22 gennaio 2018 Fabiola Iuliano

Marco Ferri, concorrente dell'Isola dei Famosi 2018

L'Isola dei Famosi 2018 si prepara ad aprire le porte a un ex protagonista di Uomini e Donne: stiamo parlando di Marco Ferri, che nel lontano 2008 ha raggiunto il parterre del trono classico per corteggiare le troniste Natalia Angelini e Francesca Mari. L'esperienza nel programma di Maria De Filippi, si è però rivelata per lui una delusione, così come si legge in un vecchio articolo pubblicato dal settimanale "Nuovo": "Fisicamente Natalia mi attraeva di più, ma quando mi è stata offerta la possibilità di corteggiare Francesca non ho trovato motivi per tirarmi indietro. Francesca mi piaceva (...) Se lei non avesse ascoltato le critiche del pubblico nei miei confronti, poteva nascere qualcosa tra noi", ha ammesso l'ex corteggiatore, che, come si legge su Isaechia.it, in quell'occasione ha inoltre rivelato di non disdegnare la possibilità di accedere al trono: "Mi piacerebbe avere un’opportunità in più come quella del trono per conoscere qualcuna che mi trasmetta delle belle emozioni". La sua avventura televisiva, però, ricomincia questa sera dalle spiagge dell'Honduras, dove l'ex volto di Uomini e Donne dovrà dimostrare di avere, oltre al fascino, anche coraggio da vendere.

È IL FIGLIO DI RICCARDO FERRI, EX CAMPIONE DELL'INTER

Marco Ferri, figlio del più celebre Riccardo, ex campione dell'Inter, da questa sera approderà a Cayo Cochinos per la nuova edizione dell'Isola dei Famosi 2018. L'aspirante naufrago, oggi molto attivo sui social, non è di certo fra i nomi più celebri di questa edizione, ma può contare su un fisico mozzafiato in grado di far girare la testa alle isolane e alle tante telespettatrici a casa. Nel suo curiculum troviamo una serie di storie sentimentali molto importanti con personalità più o meno note nel mondo dello spettacolo, fra le quali ricordiamo Victoria Petroff, ex isolana e volto di Uomini e Donne, e Lisandra Silva, che in passato si è calata nei panni di Madre Natura a "Ciao Darwin", il celebre programma condotto da Paolo Bonolis. In vista della sua partenza, Marco Ferri ha salutato tutti i suoi fan sui social, dove ha condiviso una breve clip per dare appuntamento su Canale 5. Per ascoltare il suo messaggio direttamente su Instagram, potete cliccare qui.

