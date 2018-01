MARIO SERPA / Assente dall'ultima registrazione di Uomini e donne: è stato escluso da Maria De Filippi?

Mario Serpa era assente nell'ultima registrazione di Uomini e donne. Per quale motivo? Si tratta di un contrasto con Maria De Filippi a causa del suo riavvicinamento a Claudio Sona?

22 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Mario Serpa

La registrazione del Trono Classico di Uomini e donne della domenica ha riservato diversi spunti di riflessione ai fan del programma, incuriositi da alcune assenza illustri. Non faceva parte del gruppo il tronista Paolo Crivellin, scomparso misteriosamente dopo l'annuncio della sua imminensce scelta. E mentre il popolo del web si interroga riguardo le ragioni di questo suo allontanamento, anche la mancanza di Mario Serpa non è passata inosservata. Proprio come accaduto per Paolo Crivellin, anche nel caso dell'opinionista non sono state chiarite le ragioni di questa assenza e sul web le ipotesi più o meno azzardate hanno subito cominciato a circolare. Il rumor più insistente vedrebbe Maria De Filippi arrabbiata per il riavvicinamento avvenuto con Claudio Sona, i cui rapporti con la produzione di Uomini e donne non sono certo idilliaci. I rischi corsi da Serpa erano, del resto, già stati espressi qualche settimana fa dal sito web Dagospia, secondo il quale l'attuale opinionista avrebbe rischiato di perdere il posto di lavoro per amore.

Mario Serpa chiarisce le ragioni della sua assenza

Per quale motivo Mario Serpa non era presente nell'ultima registrazione di Uomini e donne? Tante le voci circolate sul web nelle ultime ore, la gran parte delle quali riconducono ad un possibile contrasto con Maria De Filippi a causa del riavvicinamento con Claudio Sona. Per evitare la diffusione di ipotesi troppo fantasiose, ha deciso di intervenire il diretto interessato su Instagram, chiarendo le semplici motivazioni attraverso una sua Instagram Story. Secondo quanto da lui rivelato, si è trattato di un semplice errore di orario: Mario doveva prendere il treno per Roma alle ore 8:30 ma è rimasto addormentato, facendo tardi all'appuntamento. Non è quindi partito per la capitale, motivo per cui non è poi stato presente alla registrazione del Trono Classico. Una motivazione che potrebbe aver causato più di qualche perplessità nella redazione di Uomini e donne, che già in passato aveva dovuto sopportare una svista analoga da parte dell'ex corteggiatore. Sarà questa la fine della collaborazione nel dating show mariano? O gli verrà concessa una nuova possibilità?

