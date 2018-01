MATTIA BRIGA / Addio al suo gatto Gino: “Ti ho amato più di un essere umano”

Mattia Briga dice addio al suo gatto Gino, attraverso un triste e lungo post su Instagram nel quale ricorda i bei tempi passati e le tante canzoni scritte 'insieme'.

22 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Mattia Briga e il suo gatto (Instagram)

È un giorno triste per Mattia Briga, che ha dovuto dire addio al suo gatto Gino, inseparabile compagno di avventura nella fase iniziale della sua carriera. La tristezza per il doloroso addio è stata descritta dal cantante in un lungo post da lui pubblicato nel suo profilo Instagram. Parole che ricordano i tempi in cui lui non era ancora un cantante famoso e scriveva nella sua stanza, al fianco dell'inseparabile amico: "Ogni canzone, ogni frase di quel disco scritta sul soppalco della mia camera 2 metri per 2. Sì, per 2. Perché tu non ti sei perso nemmeno una rima, nemmeno un tiro di Marlboro, nemmeno un dubbio su quale parola usare, nemmeno un attimo di indecisione, nemmeno una singola lacrima da me versata". Una amico sempre al suo fianco in ogni momento "con la tua pazienza, il tuo amore, la tua così silenziosa gratitudine, la tua sensibilità, il tuo tanto profondo rispetto per il dolore".

Mattia Briga e il triste addio al suo gatto

Mattia Briga continua il suo lungo post di addio a Gino, esprimendo il suo dispiacere per essersi allontanato da casa per motivi di lavoro: "Scusami se da quando sono diventato Briga me ne sono andato di casa (facendoti anche un po’ incazzare). Tu sei stato proprio un bravo ometto a prenderti cura delle mie donne. E ti prego, sappi che ho fatto di tutto per salvarti la vita. Come tu quella mattina hai salvato la mia, addormentandoti di fronte a me per vegliare sui miei sogni, per accompagnare il mio sonno... ora io mi trovo costretto a farlo con il tuo". E infine il commiato, che conferma un affetto persino superiore a quello per un ssere umano: "Ti ho amato più di un essere umano. Grazie per tutto l’amore che mi hai dato, quello vero". Una dichiarazione molto triste arrivata a pochi giorni di distanza dai festeggiamenti del 29° compleanno del rapper, durante i quali è balzato alle cronache un possibile flirt (non confermato dalle parti) tra Mattia Briga e l'ex tronista di Uomini e donne Ludovica Valli.

