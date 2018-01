Mario Francese, Delitto di Mafia/ Giornale di Sicilia vs Mediaset: “No a censura, ma la ricostruzione è falsa”

22 gennaio 2018

Continua a far discutere “Delitto di mafia - Mario Francese”, il secondo film del ciclo “Liberi Sognatori” sulla morte per mano mafiosa del giornalista siciliano. Lo scontro si è consumato sulla richiesta del Giornale di Sicilia alla produzione della fiction, la Tao Due di Pietro Valsecchi, e a Mediaset, di rimuovere le immagini e i riferimenti diretti alla testata che aveva precedentemente fornito autorizzazione. Non c'è stata, dunque, una richiesta di bloccare la fiction, ma di modifica. Il giornale, in un articolo pubblicato oggi, sostiene che ci sia stata una «violazione di accordi che erano alla base dell'autorizzazione precedentemente concessa all'uso del logo e di alcune pagine dell'epoca in cui Mario Francese ha scritto le sue inchieste». Nell'accordo intercorso la produzione si era impegnata «a non ledere e non danneggiare nell'immagine, nella reputazione, nell'identità personale» il Giornale di Sicilia e a non accostare la testata a «situazioni lesive dell'immagine e della reputazione». In tal caso l'editore avrebbe potuto revocare l'autorizzazione. Ed è quello che secondo il quotidiano è successo. Il presidente e direttore del Giornale di Sicilia ha, dunque, ribadito che la fiction su Mario Francese «fa una ricostruzione grossolanamente falsa, strumentalmente artefatta e platealmente incongruente nella tempistica».

La diffida del Giornale di Sicilia alla messa in onda di “Delitto di mafia - Mario Francese” senza le modifiche richieste ha alzato un polverone. Le associazioni di stampa e che rappresentano i giornalisti hanno gridato alla censura, ma il quotidiano si difende e ha pubblicato oggi il comunicato del Comitato di redazione: «Ciò che contesta il nostro editore alla produzione della fiction su Mario Francese, e le sue intenzioni di procedere legalmente, sono fatti che riguardano lui soltanto e le sue ragioni». L'organismo sindacale ha poi sottolineato che non c'è alcuna volontà di oscurare la valorosa figura di Mario Francese e ha chiarito di essere contro ogni forma di censura. Il produttore Valsecchi invece ha difeso il suo lavoro: «Il film racconta la verità. È un film sulla libertà di stampa per cui Francese si è battuto». Claudio Fava, sceneggiatore della fiction, ha difeso la messa in onda di “Delitto di mafia - Mario Francese”, spiegando quanto sia «triste» la pretesa del «diritto al silenzio, all’oblio, alla reticenza e alla menzogna sulla storia di un loro cronista ammazzato dalla mafia». Secca la replica del Giornale di Sicilia: «Vero è. Se fosse così. Ma così non è».

