NADIA RINALDI/ Video: "Ecco come ho perso 73 kg" (Isola dei Famosi 2018)

Nadia Rinaldi, in procinto di partire per l'Honduras per partecipare al reality show l'Isola dei Famosi, racconta del suo straordinario dimagrimento.

22 gennaio 2018 Francesco Agostini

Nadia Rinaldi (Instagram)

L'attrice Nadia Rinaldi si appresta a clacare di nuovo le scene e a farsi rivedere dal grande pubblico. Non in Italia, però, ma bensì in Honduras, visto che la romana sarà una delle partecipanti al grande reality show l'Isola dei Famosi. Assieme ad altri personaggi più o meno noti, la Rinaldi si appresta a vivere un'aventura intensa, difficile e, ne siamo certi, pregna di emozioni. Lo farà, soprattutto, con un nuovo corpo, elemento imprescindibile per affrontare mesi e mesi con scarsità di cibo e acqua. Nadia Rinaldi, infatti, ha perso negli ultimi anni la bellezza di 73 kg, il che l'ha riporata a un peso forma quasi normale. Prima invece l'attrice soffriva di una grave obesità, che le avrenbbe certamente impedito di prendere parte all'Isola dei Famosi. Per chi ha un determinato peso, dimagrire improvvisamente e drasticamente può essere assai pericoloso per la salute. Ecco cosa ha raccontato la Rinaldi al quotidiano Il Mattino: "Finalmente ho concluso il lungo percorso che portavo avanti dal 2001, operandomi di bypass intestinale. Quest'intervento mi ha fatto perdere la bellezza di 73 kg."

NADIA RINALDI: GLI ALTRI INTERVENTI

Chi subisce un dimagrimento così drastico, comunque, non ha certamente terminato qui il suo percorso medico chirurgico. In casi del genere, infatti, la pelle ha subito delle dilatazioni eccessive a causa dell'enorme massa corporea. Questo significa, all'atto pratico, che il derma avrà perso la sua elasticità originaria. Una volta che Nadia Rinaldi ha perduto peso, quindi, ha dovuto sottoporsi ad altri interventi chirurgici ugualmente seri e importanti. Ecco cosa ha raccontato sempre al quotidiano Il Mattino: "Oltre al bypass intestinale ho dovuto operarmi per rimuovere la pelle in eccesso. Sono andata sotto i ferri due volte per questo e un'altra volta anche per ridurre il seno." Una volta che la romana si è ristabilita da un punto di vista fisico, è scattato il momento di riprendere in mano attivamente la sua vita, soprattutto lavorativa. Per quanto riguarda quella sentimentale, invece, Nadia Rinaldi pare averci messo per sempre una bella pietra sopra, senza alcun rimpianto: "Mi spiace ma con gli uomini ho chiuso. Adesso faccio solamente quello che mi va di fare e basta, sono assolutamente libera."

I RINGRAZIAMENTI SU FACEBOOK

Lo dicevamo in precedenza, Nadia Rinaldi è finalmente tornata alla ribalta nel dorato mondo della televisione italiana. Non solo, comunque. L'attrice, poco prima di rendersi disponibile per l'Isola dei Famosi aveva anche ricominciato a far sentire la sua presenza a teatro, segno evidente che l'ambiente dello spettacolo non si è dimenticato affatto di lei, anzi: il suo ricordo è più vivo che mai. Per questo grande affetto che riceve, infatti, la Rinaldi ha voluto contraccambiare con un post sulla sua pagina Facebook, in cui dichiarava tutti i suoi sentimenti verso i fans. Ecco cosa ha detto: Grazie a tutti per l'affetto che mi state dimostrando prima di partire per l'isola, cosa mi mancherà: la mia famiglia, i miei figli, i miei amici e anche i miei fan che in questo periodo mi sono stati vicino! Grazie a tutti voi" Una dichiarazione d'amore per un pubblico che non ha mai smesso di amarla ma che, al contrario l'ha aspettata pazientemente. Adesso la partecipazione all'Isola dei Famosi potrebbe davvero rilanciarla in grande stile: ma arriverà fino in fondo?

