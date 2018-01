NERI MARCORÈ/ Porta in teatro Pasolini e De Andrè con Quello che non ho (Che fuori tempo che fa)

Neri Marcorè sarà ospite questa sera di Che fuori tempo che fa. L'attore è impegnato a teatro con uno spettacolo in cui ricorda Pier Paolo Pasolini e Fabrizio De Andrè

22 gennaio 2018 Bruno Zampetti

Neri Marcorè

In questo inizio d’anno la trasmissione Meraviglie sta rendendo ancora più popolare Alberto Angela. E uno dei suoi migliori imitatori è senza dubbio Neri Marcorè, che ha cominciato a vestire i panni del figlio di Piero Angela fin dai tempi de L’ottavo nano, trasmissione satirico condotta da Serena Dandini, con, tra gli altri, Corrado Guzzanti nel cast. Pare che Marcorè sia tornato a vestire i panni di Angela durante lo scorso fine settimana, in occasione di uno spettacolo, dal titolo “Racconto cosmico”, in cui al Colosseo di Torino si è parlato di scienza. Neri Marcorè sarà ospite questa sera di Che fuori tempo che fa, probabilmente per parlare però di un altro spettacolo, ovvero “Quello che non ho”, in cui rende omaggio sia a Pier Paolo Pasolini che a Fabrizio De Andrè, cantando alcune canzoni del secondo e leggendo alcuni brani del primo. Un modo per riflettere, attraverso le parole di questi due maestri e poeti, sulla nostra epoca.

NERI MARCORÈ, GLI ESORDI IN TELEVISIONE

Neri Marcorè, nato nel 1966 a Porto Sant’Elpidio, fin da ragazzino partecipa a spettacoli televisivi e nel 1988 vince una puntata della Corrida di Corrado. Si è diplomato come interprete parlamentare e viene scritturato nel programma Ricomincio da due condotto da Raffaella Carrà, dove dà vita al satirico TG X. Nel 1997, dopo esperienze in teatro, torna in tv con il Pippo Chennedy Show, cui segue L’ottavo nano, dove lavora con Serena Dandini e Corrado Guzzanti. Indimenticabili le sue imitazioni anche a Mai dire domenica. Recita nel film di Pupi Avati “Il cuore altrove” e viene candidato al David di Donatello. Prende parte alla fiction Tutti pazzi per amore e a Questo nostro amore. Nel 2013 conduce NeriPoppins su Rai 3, mentre nel 2017, insieme a Serena Rossi, conduce “Celebration”, trasmissione dedicata ai successi musicali. È nota infatti la sua passione per la musica.

