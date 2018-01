PAOLA DI BENEDETTO/ Fermata a Città del Messico ci sarà stasera? Al centro del gossip (Isola dei Famosi 2018)

Paola Di Benedetto, protagonista di un piccolo intoppo a Città del Messico, è già al centro del gossip per la presunta love story con Francesco Monte (Isola dei Famosi 2018)

22 gennaio 2018 Fabiola Iuliano

Paola Di Benedetto, concorrente dell'Isola dei Famosi 2018

A un passo dal suo sbarco in Honduras, Paola Di Benedetto è stata la protagonista del primo mistero dell'Isola dei Famosi 2018. L'aspirante naufraga, infatti, è stata bloccata a Città del Messico dalla polizia di frontiera, poiché sprovvista del suo preziosissimo passaporto. A rivelare questa piccola indiscrezione, negli ultimi giorni, è stato il settimanale Spy, che ha inoltre assicurato che il documento di identità, al momento della partenza, era di certo presente fra gli effetti personali della concorrente (diversamente, infatti, sarebbe stato per lei impossibile lasciare l'Italia). Di conseguenza, sempre secondo la nota rivista, deve essere successo qualcosa nel tragitto, senza escludere la possibilità che a sottrarre il passaporto alla naufraga sia stato qualcuno che, temendo la sua presenza in Honduras, ha volutamente nascosto il documento per evitarle lo sbarco a Cayos Cochinos. Paola di Benedetto è vittima delle prime antipatie fra naufraghi?

LA PRESUNTA LIAISON CON FRANCESCO MONTE

Paola di Benedetto è nota al grande pubblico soprattutto per la sua bellezza, che in passato le ha permesso di interpretare con successo Madre Natura nel celebre programma di Paolo Bonolis. Il suo fascino, però, sembrerebbe aver fatto centro ancora una volta e la vittima, secondo quanto riportato dal settimanale "Chi", potrebbe essere Francesco Monte. Sulle pagine della celebre rivista, si legge infatti che l'ex di Cecilia Rodriguez, dopo aver accettato la fine alla sua relazione lunga cinque anni, avrebbe già puntato l'ex madre natura, che a quanto pare non sembrerebbe disdegnare le sue costanti attenzioni. A testimonianza di ciò, sempre secondo "Chi", la foto apparsa nelle scorse ore sull'ultimo numero di "Tv, Sorrisi e Canzoni", dove i due novelli naufraghi si sono lasciati ritrarre a un passo l'uno dall'altra già nella foto di presentazione. Love story in arrivo a Cayos Cochinos? Lo scopriremo a partire da stasera.

