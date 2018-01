PAOLO CRIVELLIN È SPARITO / Il tronista assente anche nell'ultima registrazione di Uomini e donne

Paolo Crivellin non era presente nell'ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e donne ma nessuno in studio ne ha chiarito i motivi. Cos'è accaduto?

22 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Ieri si è tenuta a Cinecittà una nuova registrazione del Trono Classico di Uomini e donne. In molti attendevano la scelta di Paolo Crivellin, il tronista che sembrava ormai prossimo a concludere la sua avventura nel dating show di Maria De Filippi ma quanto accaduto ha sorpreso il pubblico presente in studio e non solo. Paolo Crivellin non era presente nel corso della registrazione, che è stata completamente dedicata alle sue colleghe Nilufar Addati e Sara Affi Fella. Un fatto ancor più sorprendente se consideriamo che il tronista non era presente neppure nella precedente registrazione dedicata al Trono Classico: ma se nel primo caso sembrava trattarsi più che altro di una ragione televisiva, legata all'assenza di tempo da dedicare ai tre tronisti, si può dire la stessa cosa di quanto accaduto ieri? Cosa c'è davvero sotto la ripetuta assenza di Paolo Crivellin?

Paolo Crivellin assente da Uomini e donne: il mistero si infittisce

Paolo Crivellin non era in studio nella registrazione del Trono Classico di Uomini e donne di ieri ma nessuno ha parlato di lui. Maria De Filippi non ha chiarito le ragioni di questa scelta, lasciando il pubblico alle prese con un grande punto interrogativo. Avevamo infatti lasciato il tronista ormai prossimo alla scelta, tanto da avere chiesto alle due corteggiatrici che maggiormente hanno attirato la sua attenzione, di raggiungerlo in una villa per aiutarlo a capire meglio i suoi sentimenti. Marianna Acierno e Angela Caloisi avevano evitato di dare la loro risposta definitiva, limitandosi a dire che ci avrebbero pensato su e da allora né di loro né di Paolo si è più saputo nulla. Un mistero ancora più fitto se consideriamo che né le fonti ufficiali di Uomini e donne né i diretti interessati da questa vicenda si sono espressi sui social network per chiarire questi inaspettati sviluppi del caso: per ora sappiamo solo che le due corteggiatrici si trovavano ieri rispettivamente a Milano e Napoli, mentre Crivellin sarebbe stato visto aggirarsi per le vie di Torino. Cos'è davvero accaduto a questo trio? Si tratta solo di ragioni televisive o c'è sotto dell'altro?

