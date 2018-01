PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 22 gennaio 2018 : Capricorno anno importante, ma bisogna agire

Oroscopo, Paolo Fox, di oggi 22 gennaio 2018: previsioni segno per segno. Il Capricorno vive un anno importante, ma deve agire. Ritardi e nervosismo per il Sagittario in questo periodo.

22 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 22 GENNAIO 2018

Ora è il momento di andare a vedere da vicino l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Analizziamo segno per segno partendo da Capricorno e Scorpione. Il Capricorno vive un anno troppo importante per essere perso in inutili conversazioni. Si può concludere un buon affare. Chi investe non sbaglia, ma bisogna fare il passo rispetto alla gamba. C'è bisogno di una conferma d'amore. Chi non sente disponibilità ad amare potrebbe essersi scottato in passato e si deve cercare di sbloccare. Le stelle offrono per chi si concede occasioni importanti. Lo Scorpione si chiede se sta facendo quello che desidera o se sta seguendo quello che vogliono gli altri. Il segno è volitivo e forte, apparentemente aggressivo, quando vuole bene a una persona finisce per assecondare i suoi desideri tralasciando i propri. Si deve cambiare. Arriva un periodo migliore. Chi si separa si libera, chi invece rimane col partner ne è convinto.

RITARDI PER IL SAGITTARIO, NÈ CARNE NÈ PESCE

Voltiamo pagina e andiamo a vedere i segni che possono essere considerati né carne né pesce per quanto riguarda l'oroscopo di Paolo Fox. Il Cancro sta vivendo un periodo altalenante tra giornate che sono molto positive e altre che invece buttano giù le convinzioni migliori. I giovani soprattutto vorrebbero fare tante cose, ma non riescono che a mettere in piedi dei rapporti part time. Sarà una giornata problematica per quanto riguarda i nati sotto il segno del Sagittario. Ci sono dei ritardi perché si rischia di trovarsi in maniera complicata a gestire diverse situazioni. C'è grande voglia di rimettersi in gioco, ma le possibilità arriveranno solo nella seconda parte dell'anno. E' un momento in cui le cose non si affrontano nel modo giusto e si deve trovare prima o poi una risposta importante. Attenzione però a gestire le cose con una fretta che può portare fuori strada e crea dei rischi.

LEONE E PESCI NERVOSI, TOP E FLOP

Iniziamo l'analisi dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 22 gennaio 2018, andando ad analizzare i segni che possono essere considerati top e flop. Marte inizierà per i nati sotto il segno del Sagittario un transito molto bello da venerdì, più ci avviciniamo a fine settimana migliore sarà l'impatto con l'esterno. Finalmente il segno dell'Ariete torna a sorridere e potrebbe sperare di ottenere un risultato importante. Il Toro ha una marcia in più e finalmente può ottenere delle risposte. Entro maggio poi ci potrebbero essere dei cambiamenti dal punto di vista del lavoro. Chi non rende al massimo è il segno dei Pesci, nervoso e in un momento di grande confusione. Servirebbe fare ordine per essere più concreti e razionali. Nervoso è anche il Leone che deve aspettare il 10 febbraio per riuscire a trovare un certo equilibrio e una concentrazione che manca da tempo. Spesso si rischia infatti di andare fuori strada.

© Riproduzione Riservata.