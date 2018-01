Pomeriggio 5/ Ospiti e anticipazioni 22 gennaio: il triangolo Al Bano, Loredana Lecciso e Romina Power

Una nuova settimana in compagia di Barbara D'urso e Pomeriggio 5 in onda a cominciare da oggi tra cronaca e gossip, si parlerà anche di Isola dei Famosi 2018?

22 gennaio 2018 Hedda Hopper

pomeriggio 5

Barbara D'Urso è pronta a prendere le redini di Pomeriggio 5 dopo il successo di ieri di Domenica Live. La conduttrice in questi giorni ci ha intrattenuto tra uomini e donne rifatte all'inverosimile, i casi di cronaca e di attualità più discussi di questi giorni, ma anche il gossip e il trash più amati. La settimana sicuramente prenderà il via dall'evento televisivo della giornata ovvero l'esordio dell'Isola dei Famosi 2018 al via oggi, 22 gennaio, in prima serata. Barbara D'Urso ospiterà in studio opinionisti e storici personaggi del reality show proprio per rivelare gli ultimi dettagli sulla nuova edizione. Naturalmente la puntata si aprirà con la cronaca e l'attualità con il racconto degli ultimi casi e le esclusive che tanto piacciono alla conduttrice che ogni giorno raccoglie oltre il 18% di share con il suo programma. Ci riuscirà anche oggi? Sicuramente sì, soprattutto alla luce delle ultime frecciatine alla collega Federica Panicucci.

DAL LANCIO DELL'ISOLA DEI FAMOSI ALLA CRONACA

In queste ore si sta parlando molto della rivalità delle due conduttrici, una vecchia "liason" che molte volte ci ha regalato picchi al mattino o al pomeriggio. Proprio oggi, alla fine della nuova puntata di Mattino 5 Federica Panicucci ha festeggiato i dieci anni della trasmissione con una maxi torta e una carrellata di ringraziamenti soprattutto ai conduttori storici del programma ma non nominando proprio la sua creatrice, la conduttrice che il programma lo ha lanciato, proprio Barbara D'Urso. In molti si aspettano una risposta da parte della conduttrice che, direttamente o meno, potrebbe dire la sua su quanto è successo. Scoppierà l'ennesimo caso? Lo scopriremo con la messa in onda del programma oggi pomeriggio.

