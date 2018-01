ROMANZO FAMIGLIARE/ Anticipazioni quinta puntata 22 gennaio 2018: Agostino sotto accusa!

Romanzo Famigliare, anticipazioni del 22 gennaio 2018, in prima tv su Rai 1. I superiori richiedono la sospensione di Agostino a causa di pesanti accuse.

Romanzo Famigliare, in prima tv assoluta su Rai 1

ROMANZO FAMIGLIARE, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI



Nella prima serata di oggi, lunedì 22 gennaio 2018, andrà in onda un nuovo episodio di Romanzo Famigliare, la fiction di Rai 1. Si tratta della quinta puntata, ma prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Agostino riceve la notizia che aspettava ormai da tempo: Micol è sua figlia. Giorgio rimane deluso nell'apprendere la verità, visto che sperava di poter entrare a far parte della famiglia Liegi e risollevarsi dal collasso economico. Anche se Agostino ha la certezza che la moglie non lo abbia tradito, i loro rapporti non riescono comunque a ritrovare lo splendore di un tempo. Emma infatti preferisce dedicarsi al lavoro in Fondazione, dove le sue idee spesso entrano in contrasto con il resto del Consiglio.

Nel frattempo, su richiesta di Gian Pietro una sua pedina all'interno della Fondazione riesce a strappare in modo amichevole il nome di Federico dalla bocca di Micol, per poi incontrarlo a scuola e rivelargli la verità sulla gravidanza, spingendo l'insegnante verso una forte confusione. La ragazza invece accompagna Ivan ad una nuova visita per stabilire per proseguire con l'operazione che gli permetterà di sentire oppure no. L'amico decide di fermarsi, sollevando la furia di Micol. Quest'ultima tra l'altro inizia a notare che Valeria è sempre più distante e decide di affrontarla, solo per poi scoprire che la detesta perché la vede perfetta e priva di tutti quei problemi familiari e personali che riguardano la sua vita. Convinta ad andare a casa sua, rivela senza mezzi termini ad Agostino che il padre è omosessuale. In seguito, Agostino si trova in mare via nave con i cadetti e decide di ritornare indietro prima del tempo per via di un malore di Nicola, acuendo gli attriti fra la donna e le altre compagne. Intanto, Emma entra in contrasto con Mauris di fronte ai dipendenti dell'azienda di famiglia.

Il primo crede che voglia toglierlo per sempre da un posto che crede suo di diritto e finisce per metterle le mani addosso, per poi chiederle scusa. In seguito, Mauris scopre che fra Agostino e Denise c'è stato qualcosa semplicemente osservandoli insieme. Il Capitano infatti ha deciso di ricordare alla donna che la notte di passione che hanno vissuto insieme è stata solo una parentesi. A casa Liegi invece la situazione continua ad essere pessima fra Natalia, Jacopo e Gian Pietro. Quest'ultimo non sa come comportarsi con il figlio, che di contro accetta di aiutare Mauris in un diabolico piano: dovrà richiedere di poter avere la firma sul patrimonio di famiglia, in modo da cedergli la guida della Fondazione in un secondo momento. In seguito, Gian Pietro chiede l'aiuto della figlia per mettere in atto una manovra finanziaria grazie alla sua firma, come AD della Fondazione e la donna accetta, ma solo dopo aver parlato con Giorgio. Agostino rientra a casa in quel momento e nota i due ex fidanzati insieme: non appena Emma ritorna a casa, l'affronta ancora una volta sulle sue azioni.

ANTICIPAZIONI DEL 22 GENNAIO 2018, EPISODIO 5

Nel nuovo episodio di Romanzo Famigliare, Agostino dovrà rispondere delle pesanti accuse di avere una relazione con Nicola. I superiori infatti sono stati informati da qualcuno che fra i due c'è stato del tenero e per tutta risposta decideranno di sospenderlo. Solo Nicola potrà impedire il peggio, ma sarà anche chiaro grazie ad un test psichiatrico che la donna non è adatta alla vita in Marina a causa di un forte disturbo della personalità. Nel frattempo, Federico continua a rimanere a Livorno per prendersi cura di Micol e la sua presenza non fa altro che alimentare dei dubbi in Ivan. Il ragazzo si è infatti accorto di guardare l'amica in modo diverso ed è confuso riguardo ai suoi sentimenti. Per questo non ha ancora deciso se farà l'operazione oppure no. Emma invece si mette ancora una volta nei guai rubando ilTFR alla Fondazione, rischiando un'accusa penale. Giorgio infatti l'avviserà che la situazione potrebbe spingerla verso il carcere.

