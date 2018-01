ROSA PERROTTA/ Chi è? Simpatia e buona alchimia con Francesco Monte (Isola dei Famosi 2018)

Rosa Perrotta è sbarcata in Honduras. Per l’ex tronista di Uomini e Donne, l'isola dei famosi 2018 iniziata sotto una buona stella ma anche all’insegna del gossip.

L’Isola dei Famosi 2018 debutterà questa su Canale 5. Rosa Perotta, ex tronista di Uomini e Donne è tra i naufraghi protagonisti di questa tredicesima edizione. Proprio durante la sua esperienza nel programma di Maria De Filippi, Rosa Perrotta ha conosciuto e incontrato il vero amore. Dallo scorso mese di maggio fa coppia con Pietro Tartaglione, l’unico uomo che le ha fatto realmente battere il cuore. Nonostante siano passati diversi mesi il loro amore sembra essere cresciuto e consolidato, i due infatti hanno deciso di andare a vivere insieme in quella che può essere considerata una favola d’amore. Convivenza ora messa in stand bye per la partenza di Rosa per l’Isola dei Famosi, avventura che la farà stare lontana per un po' di tempo dal suo compagno e dalla sua famiglia. Se l’inizio ufficiale del reality show è previsto per questa sera, già da qualche giorno i vari concorrenti sono approdati nei mari dell’Honduras. In occasione della partenza della fidanzata, Pietro Tartaglione ha affidato ai social un messaggio in cui promette di aspettarla a braccia aperte sperando di riprendere, al termine di questa avventura, la loro vita comune e i progetti futuri.

ROSA PERROTTA, I MARI CALDI DELL’HONDURAS LE FARANNO DIMENTICARE PIETRO?

Tuttavia però nonostante i buoni propositi e l’amore reciproco secondo i ben informati già ci potrebbero essere delle chicche di gossip che riguardano proprio la bella Rosa Perrotta e un altro volto noto al pubblico di Uomini e Donne, Francesco Monte. Lo stesso Francesco Monte reduce dalla separazione con Cecilia Rodriguez, sorella della più famosa Belen, la quale lo aveva lasciato al Grande Fratello Vip buttandosi in una nuova relazione con Ignazio Moser. Proprio Francesco Monte che in una recente intervista aveva dichiarato di non voler cercare l’amore sull’isola ma di voler trovare la sua nuova identità, sembra essere in queste prime ore sull’Isola molto vicino a Rosa Perrotta. Proprio dalle ultime notizie di gossip si apprende che la loro alchimia e simpatia è nata sin dal primo momento in cui si sono incontrati all’aeroporto per poi diventare più confidenziale una volta approdati in Honduras. I due hanno postato sui social poco prima della partenza e del ritiro dei loro cellulari un selfie in cui apparivano sorridenti e felici. Chissà cosa possa succedere nei mari caldi dell’Honduras e sulle romantiche spiagge dell’Isola dei Famosi? L’appuntamento è per questa sera.

