Rita Dalla Chiesa/ “Felicissima che Fabrizio Frizzi sia guarito. Io? Spero di innamorarmi”

Rita Dalla Chiesa ed i buoni propositi per il 2018: dal ritorno in tv con Ieri, oggi italiani alla voglia di innamorarsi di nuovo, alla gioia per la guarigione di Fabrizio Frizzi

22 gennaio 2018 Sebastiano Cascone

Rita Dalla Chiesa in tv su Rete4 e Telenorba

Rita Dalla Chiesa, in una lunga intervista a IoDonna, ha confessato di essere al settimo cielo per la guarigione dell'ex compagno Fabrizio Frizzi che, dopo una breve degenza in ospedale, e meritato riposo a casa, è tornato, con grande successo, alla guida de L'Eredità, il quiz del preserale di Ra1. La popolare conduttrice è colma di gioia per questa bella notizia. Sente tutti i giorni l'ex compagno. Per il 2018, però, la presentatrice spera di potersi innamorare nuovamente: "L’anno scorso ho chiuso una storia molto importante per me.Espero di rinnamorarmi, di avere un compagno vicino col quale condividere tante cose". Prima di tutto, però, la felicità per tutte le persone che la circondano e a cui è legata da un affetto incondizionato: "La serenità per mia figlia e per mio nipote,che ha perso il papà da poco. Ecco vorrei una grande serenità e rinascita per tutti, perché quando c’è la rinascita torna la voglia di vivere, giocare, essere solidali…". Nella vita privata, come in tv, la Dalla Chiesa non ha mai nascosto il lato più gioviale della sua personalità, frutto, di un'infanzia serena, coccolata, sempre dall'affeto dei suoi familiari: "Io sono una che ride, che ascolta la musica, che ballaanche da sola. Sono felice con niente, nonso se sia un lato infantile o sia la maturità che mi ha regalato tutto questo".

RITA DALLA CHIESA: IL RITORNO IN TV SU RETE4

Rita Dalla Chiesa torna in tv su Telenorba con Oggi sposi e su Rete4 al timone di Ieri oggi italiani: "Ho già registrato le prime puntate a Roma, al centro Palatino, proprio dove cominciai la mia avventura a Mediaset,con Forum. E sono molto contenta adesso di ritornare in un certo senso a casa". Assieme a Loredana Lecciso e Monica Setta, recentemente, ha condotto Le donne lo sanno, sempre, sulle frequenze dell'emittente pugliese. Dopo l'addio, senza non poche polemiche al tribunale televisivo di Canale 5 e l'esperienza in Rai con la Posta del cuore accanto a Fabrizio Frizzi, la presentatrice si è ritagliata un ruolo di opinionista in diversi programmi come Mattino 5, La Vita in diretta e fino, allo scorso anno, ha ricoperto il ruolo di Presidente di giuria di Torto o ragione. La Dalla Chiesa è attivissima anche sui social: nelle scorse ore, la presentatrice ha rivolto un pensiero speciale ad Al Bano e Loredana Lecciso ("Vi voglio bene") che non stanno vivendo un periodo molto felice come coppia. Starebbero vivendo, infatti, un periodo di prolungata crisi che, dopo 18 anni, avrebbe messo a repentaglio la loro unione. Che le parole di una vera amica possa far rientrare l'allarme e ricucire lo strappo per il bene dei due figli?

