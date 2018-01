STRISCIA LA NOTIZIA/ Ultime settimane per Michelle Hunziker prima di Sanremo 2018

Dopo la pausa domenica questa sera, lunedì 22 gennaio, alle 20.40 su Canale 5 torna Striscia la notizia con Michelle Hunziker e Gerry Scotti. In studio anche le veline.

22 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Questa sera, lunedì 22 gennaio 2018, alle 20.40 su Canale 5 torna di Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci, dopo la consueta pausa domenicale. Settimana scorsa si è conclusa con un ulteriore sconfitta per il programma: la puntata di sabato 20 gennaio di Strsica ha registrato una media di 4.610.000 spettatori con uno share del 19.8%, mentre su Rai1 “I Soliti Ignoti – Il Ritorno” ha raccolto 5.050.000 spettatori con il 21.4% di share. Oggi Striscia la notizia anticiperà la prima puntata della nuova edizione dell’Isola dei Famosi: non è da escludere, che come con il Grande Fratello, il reality condotto da Alessia Marcuzzi possa giovare agli ascolti del tg satirico. Per Michelle Huniker, al timone di Striscia con Gerry Scotti, sono le ultime settimane dietro al bancone di Canale 5: dal 6 al 10 febbraio la showgirl svizzera sarà su Rai 1 come co-conduttrice del Festival di Sanremo. "Sono gasatissima all’idea di lavorare con Baglioni e Favino”, ha raccontato la Hunzikr al settimanale Sono.

LA HUNZIKER PRONTA PER SANREMO?

Secondo il settimanale Spy, invece, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino sarebbero già ai ferri corti, ancor prima dell’inizio del Festival di Sanremo 2018. Stando a quanto riportato dal giornale diretto da Alfonso Signorini, Favino non sarebbe molto allineato al linguaggio televisivo e alla comicità leggera della Hunziker. Inoltre sembra che lo shooting fotografico con i conduttori sia saltato, perché in Rai sarebbero ancora indecisi sul nome del quarto presentatore: “Con la Impacciatore aumenterebbe l’influenza di Favino. E così la Hunziker, che è garanzia di ascolti, che ha le spalle larghe da reggere il peso mediatico del Festival come sta facendo da mesi, deve fare i conti con altri modi di pensare, con un direttore artistico che finora ha giocato per sottrazione, nel senso che ha sottratto a Sanremo le superstar internazionali e vuole un Festival fatto di ospiti italiani e di talenti assoluti. Ma non starà sottovalutando il talento di Michelle?”, si legge su Spy.

