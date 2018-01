Sanremo 2018/ Anticipazioni e news, il ritorno dei fiori e il premio alla carriera a Milva

Sanremo 2018, anticipazioni e news: per il suo Festival, Claudio Baglioni riporta in auge i fiori di Sanremo mentre la figlia di Milva lancia un appello per il premio alla carriera-

22 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Sanremo 2018

Mancano esattamente due settimane all’inizio del Festival di Sanremo 2018 e, nella città ligure, fervono i preparativi. Come ogni anno, Sanremo è pronta a trasformarsi nella capitale d’Italia e della musica per una settimana. Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino sono pronti a stupire il pubblico per eguagliare e migliorare il successo ottenuto nelle ultime tre edizioni da Carlo Conti. Per staccarsi da quanto fatto dal suo predecessore, Baglioni ha già attuato una serie di novità togliendo la gara tra i big, allungando la durata della canzoni che può arrivare fino quattro minuti e sostituendo la serata delle cover con quella dei duetti. Altra importante novità di Sanremo 2018 potrebbe essere il ritorno dei fiori sul palco del Teatro Ariston. Negli ultimi anni, il prodotto tipico di Sanremo ha trovato poco spazio sul palco del Festival. Con Baglioni, però, tutto potrebbe cambiare. Il direttore artistico ha deciso di puntare sul flower power e i fiori potrebbero tornare ad essere protagonisti sul palco e non solo nei bouquet che vengono consegnati agli artisti al termine dell’esibizione.

L’APPELLO DELLA FIGLIA DI MILVA

Uno degli argomenti più discussi a pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo 2018 è il premio alla carriera a Milva. Il primo a chiedere un riconoscimento alla carriera di Milva è stato Cristiano Malgioglio, ma oggi, a chiederlo sono non solo i fans dell’artista ma anche la figlia, Martina Corgnati che, ai microfoni di Domenica Live, ha dichiarato: “Oggi mia madre è una donna di 78 anni che porta molto bene i suoi anni e che chiede soltanto di non essere dimenticata. La sua uscita dalle scene è definitiva nel senso che non ci sarà alcun ripensamento. Proprio per questo richiederebbe un riconoscimento alla carriera che ne celebri gli anni trascorsi a portare la canzone italiana nel mondo attraverso il suo stile indimenticabile“. Claudio Baglioni, dunque, accoglierà la richiesta assegnando il prestigioso premio alla rossa più famosa del mondo dello spettacolo italiano?

