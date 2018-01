Stella Bossari/ Dopo il GF Vip fa il tifo per papà Daniele: poco web e tanta normalità (Isola dei Famosi 2018)

Stella Bossari dopo il Grande Fratello Vip continua a fare il tifo per il papà Daniele, nuovo opinionista de L'Isola dei Famosi 2018 al fianco di Mara Venier su Canale 5.

22 gennaio 2018 Valentina Gambino

Stella Bossari

Questa sera Daniele Bossari sarà in diretta su Canale 5 per commentare la 13esima edizione de L'Isola dei Famosi 2018. Al fianco del celebre conduttore e vincitore del Grande Fratello Vip, troveremo anche Mara Venier. E nel frattempo, rivederlo in prima serata ci fa anche pensare proprio al reality show più spiato della televisione italiana e le sorprese della figlia, la giovane e bella Stella Bossari. La ragazzina ha 14 anni e vive la comune vita di ogni giovane della sua età. Abita con Daniele e Filippa Lagerback a Varese, vista lago e frequenta la European School. Con la bellezza della madre e l'educazione del padre, è venuta fuori una figlia di cui entrambi vanno fieri. Ecco perché, proprio Bossari in più di una occasione, mentre era in gioco ha affermato di essere molto geloso di lei. "Mi hai chiamato Stella perché hai voluto che io brillassi per te e per mamma. Grazie papà, perché mi hai insegnato a credere nei sogni guardando il cielo. Quante volte ci siamo sdraiati insieme con la testa all'insù. Ora se guardi in su troverai la luna e milioni di stelle, ma ce n'è una che brilla grazie al tuo amore", affermava la ragazza durante la prima sorpresa al padre.

Stella Bossari farà il tifo per il padre?

Questa sera, la giovane Stella Bossari sarà sicuramente davanti allo schermo per visionare le nuove dinamiche del padre che questa volta, dovrà commentare e non affrontare. E chi lo sa, magari dopo gli studi anche lei potrebbe trovare un posticino all'interno del mondo dello spettacolo. Dopo L'Isola, proprio Bossari sarà nuovamente impegnato con un evento che non dimenticherà mai: il matrimonio con la sua Filippa. Le nozze con la sua fedele compagna, saranno speciali anche perché Stella è grande abbastanza per ricordare tutto e donare ai genitori delle emozioni ulteriori. Ed intanto il padre Daniele si sta allenando ("Come un criceto") per essere pronto alla diretta di stasera così come condiviso su Instagram. Stella invece è molto discreta e non posta scatti social da più di una settimana. Nonostante il suo essere poco presente online, occuperà un posto in prima fila durante la prima puntata di stasera de L’Isola dei Famosi dove il suo papà avrà un ruolo di spicco.

© Riproduzione Riservata.