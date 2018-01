Tina Cipollari e Chicco Nalli si sono separati/ Le dichiarazioni dei protagonisti: Gemma all'attacco?

Tina Cipollari e Chicco Nalli si sono separati: le dichiarazioni dei protagonisti dopo l'atto formale. Gemma Galgani tirerà fuori l'argomento nella prossima registrazione del trono over?

22 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Tina Cipollari e Chicco Nalli

Tina Cipollari e Chicco Nalli hanno annunciato la separazione legale. Dopo una bellissima storia d’amore, coronata dalla nascita di tre figli, la bionda opinionista di Uomini e Donne e il famoso hair stylist, hanno deciso di dirsi addio. Ad annunciare l’addio ufficiale è stata prima Tina con una dichiarazione rilasciata ai microfoni del settimanale Di Più a cui ha confessato di aver fatto di tutto per salvare il matrimonio, ma di essersi arresa quando ha capito che non c’era più nulla da fare. “…Dopo tanti tira e molla, momenti di alti, momenti di bassi e periodi di riflessione, mi sono separata legalmente da mio marito. È stata una decisione sofferta. Abbiano lottato fino all’ultimo, ma ora dico a me stessa: forse è meglio così, perché non potevamo andare più avanti”, ha spiegato la Cipollari. Parole confermate anche da Chicco Nalli che, per il momento, continua a vivere ancora nella casa coniugale. “Da un po’ di tempo le cose non andavano come dovevano ma abbiamo provato a resistere per amore dei nostri figli, poi da persone adulte e in piena serenità, avendo ponderato le varie ipotesi, abbiamo deciso di separarci. Al momento siamo separati in casa e fortunatamente posso ancora stare vicino ai miei tre figli: Mattias di 14 anni, Francesco di 11 e Gianluca di 10 che pur non accettando di buon grado la decisione dei genitori, hanno finito per comprenderla”, ha dichiarato, invece, l’hai stylist ai microfoni di Alex Achille di “Radiochat”.

GEMMA GALGANI PARLERA’ DELLA SEPARAZIONE DI TINA CIPOLLARI?

La separazione di Tina Cipollari dal marito Chicco Nalli è uno degli argomenti più caldi della settimana. In vista della nuova registrazione del trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani tirerà fuori l’argomento per colpire la bionda opinionista nel personale? La dama, già nelle scorse settimane, aveva attaccato Tina e Giorgio Manetti, rei di avere un’amicizia molto particolare. Negli ultimi giorni, il settimanale Spy ha sorpreso i due a Viterbo, prima in un ristorante e poi alle terme. Il cavaliere ha già chiarito che con Tina c’è solo un’amicizia, ma Gemma potrebbe approfittare del momento per tirare fuori la questione. Cosa avrà, dunque, scatenato la separazione di Tina e Chicco? Tra la bionda opinionista e l’aitante cavaliere c’è davvero del tenero? La Galgani, sempre criticata per il suo modo di fare con gli uomini, si toglierà qualche soddisfazione lanciando frecciatine alla Cipollari?

© Riproduzione Riservata.