UN POSTO AL SOLE/ Il nuovo piano di Franco per salvare Bianca (Anticipazioni 22 gennaio 2018)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 22 gennaio: Franco deve correre ai ripari per portare quanto prima Bianca in libertà. E trova un alleato inaspettato...

22 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Un posto al sole

Si apre oggi la nuova settimana di programmazione di Un posto al sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 a partire dalle ore 20:40. Si ripartirà dalla preoccupazione della famiglia Poggi per le sorti di Bianca, ancora nelle grinfie di Salvo insieme alla sua amichetta Sofia. Gaetano ha rimandato al mittente la proposta del figlio, rifiutandosi categoricamente di pagare il riscatto per riportare in libertà la famiglia. Per questo ora, il problema passerà a Franco e ai suoi familiari, pronti a tutto pur di chiudere questo incubo. Dopo avere rifiutato di rivolgersi alla Polizia, Boschi escogiterà un piano per salvare Bianca e in questo suo progetto troverà il sostegno di una persona inaspettata: di chi si tratterà?

Un posto al sole: ancora speranze per Bianca?

Non ci sarà tempo da perdere per Franco e Angela se vorranno liberare Bianca dal rapimento di Salvo. Nella puntata di Un posto al sole di questa sera, i genitori della bambina si troveranno inaspettatamente molto vicini, uniti per risolvere il più grande problema che hanno mai dovuto affrontare nella loro vita. Ecco perché sarà impossibile fare a meno di chiedersi se il loro amore possa uscirne fortificato dopo questa terribile esperienza: i telespettatori della soap partenopea hanno ripreso a sperare di rivedere insieme una delle coppie più amate del programma, otterranno la soddisfazione che sperano? Insieme alla questione relativa al rapimento, questa sera ci sarà spazio anche per qualche vicenda più leggera come il rapporto tra Silvia e l'editor, con il quale sta collaborando per correggere il suo romanzo. Una conversazione telefonica tra loro aprirà un divertente siparietto: cosa si inventeranno questa volta? In attesa di scoprire ulteriori dettagli sulla questione, segnaliamo anche la rivalità tra Marina e Veronica, la donna da lei conosciuta durante la consegna del premio come migliore imprenditrice campana. Un'inimicizia destinata ad importanti sviluppi...

