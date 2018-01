UNA VITA / La pubblica umiliazione di Celia: amore al capolinea con Felipe? (Anticipazioni 22 gennaio)

Anticipazioni Una Vita, puntata 22 gennaio: Celia viene umiliata da Felipe che la incolpa dei problemi del loro matrimonio e del conseguente tradimento con Huertas.

22 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Una Vita

Canale 5 trasmetterà oggi una nuova puntata di Una Vita, la telenovela spagnola in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14:10. Si ripartirà dalla terribile sorpresa di Celia che, dopo avere rubato la chiave dalla giacca di Felipe, lo seguirà e lo sorprenderà a letto con Huertas. La reazione della signora Alvarez Hermoso sarà inevitabile anche se il marito non avrà nessuna intenzione di cedere al suo isterismo: dopo avere ascoltato le accuse della moglie, l'avvocato reagirà accusandola di essere colpevole dei problemi del loro matrimonio. È lei a non soddisfarlo come dovrebbe, motivo per cui lui è stato costretto a cercare un'amante. Ma la pubblica umiliazione di Celia non si limiterà a questo: non ancora soddisfatto delle sofferenze impartite alla moglie, Felipe le dirà che lei dovrà continuare ad essergli fedele e ad obbidire, mantenendo l'impegno preso davanti all'altare. Parole a dir poco sorprendenti, se pronunciate da un uomo di legge...

Una Vita: Cayetana tenta di tagliarsi le vene

Nella puntata di Una Vita di questo pomeriggio, Celia avrà un vero attacco di isterismo dopo avere scoperto Felipe a letto con Huertas. Ma davanti alla reazione del marito, sarà costretta a fare un passo indietro. Sarà nuovamente remissiva come diversi anni prima? Anche in un altro appartamento di Acacias 38 accadrà qualcosa di molto grave, che potrebbe compromettere la vita di una persona. Teresa sorprenderà Cayetana mentre tenterà di tagliarsi le vene, ponendo fine alla sua tribolata esistenza. La maestra tenterà di tranquillizzare l'amica, dicendole che molto presto German e Carlota torneranno a prenderla come lei crede. Ma, se sulle prime, queste parole sembreranno aver sortito l'effetto sperato, successivamente Cayetana ascolterà una conversazione che le farà cadere il mondo addosso. Apprenderà che in effetti German non tornerà, motivo per cui sarà protagonista di una nuova crisi di nervi...

