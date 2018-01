UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Gemma Galgani in cima alla classifica della sfilata, chi vincerà? (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over: al via una nuova settimana di battibecchi per Gemma Galgani, attualmente fra le più votate nella prima sfilata dell'anno. Sarà lei a trionfare?

22 gennaio 2018 Fabiola Iuliano

Gemma Galgani a Uomini e Donne

La rivalità fra le dame del trono over si è riaccesa con l’ultima puntata della settimana scorsa, quando a Uomini e Donne le protagoniste più chiacchierate del parterre hanno partecipato alla prima sfilata della stagione. A mettersi in gioco, in particolare, otto regine del pomeriggio di canale 5, che per rappresentare al meglio il tema proposto dalla redazione, “La donna passionale”, hanno sfoggiato i loro migliori look senza temere il parere dei giurati nel parterre. I colori più gettonati sono stati il rosso, tinta scelta anche da Gemma Galgani, e il nero, tonalità preferita da Ida, con la sola eccezione di Anna, che ha deciso invece di sfoggiare un abito azzurro. Attualmente, sul sito ufficiale del dating show, le votazioni sono ancora aperte e, stando ai risultati parziali, in testa alle altre sembrerebbe esserci l’outfit passionale di Gemma Galgani. Sarà lei a trionfare in questa agguerritissima sfida tutta al femminile?

L'APPELLO DI GEMMA GALGANI AI FAN: "VOTATEMI!"

In fatto di bellezza, Gemma Galgani non ama essere seconda a nessuno: è per questo che nelle ultime ore l’affascinante dama del trono over ha chiesto a tutti i suoi follower di votare per lei nella competizione ancora aperta per la sfilata. Sulle sue storie di Instagram, la protagonista più chiacchierata di Uomini e Donne ha infatti pubblicato l’immagine della classifica, con una richiesta ben esplicita per i suoi fan: “Potreste votarmi?”. E gli oltre 180 mila follower non sono rimasti sordi al suo appello, visto che qualche ora dopo la dama ha condiviso la classifica parziale dei voti, nella quale il suo nome è chiaramente in testa a quello delle altre dame. “Mi avete mandato questo, wow! Siamo in vantaggio, continuate a votare”, si legge sull’immagine condivisa dalla ex di Giorgio Manetti, fino a ieri in testa a tutte le altre protagoniste (a questo link la foto su Instagram). Solo in quarta posizione l’abito azzurro della sua rivale Anna, ben distante dalla vetta della classifica.

