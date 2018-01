Uomini e Donne/ Anticipazioni e news: Claudio Sona e Mario Serpa ancora insieme, foto (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico e news: oggi pomeriggio andranno in onda le nuove puntate del dating show di Maria De Filippi, ma i vecchi protagonisti continuano a...

22 gennaio 2018 Fabiola Iuliano

Nilufar Addati a Uomini e Donne

Dopo le polemiche scatenate nei mesi scorsi da un inarrestabile Juan Fran Sierra, determinato rivendicare il suo ruolo come fidanzato ufficiale di Claudio Sona, in pochi avrebbero scommesso sul ritorno di fiamma fra i Clamario, la prima coppia gay nata nel salotto del trono classico. Eppure, i due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno sorpreso tutti e, di recente, hanno ricominciato a frequentarsi e a recuperare quel sentimento che sembrava ormai del tutto scomparso. Il ritorno di fiamma, che al contrario della polemica scatenata dalla loro rottura e dalle conseguenti accuse è avvenuto con molto riserbo, è stato acclamato soprattutto da chi, ormai da molti mesi, continuava a credere nel loro amore; i due, che oggi appaiono più uniti di prima, ieri pomeriggio hanno condiviso un’immagine sui social, che li ritrae mano nella mano nel bel mezzo di una passeggiata: “Mi si è fermato il cuore, in petto per la felicità, siete un incanto”, “Mi volete morta voi due, vi amo”, scrivono le fan in estasi. Il loro amore sarà duraturo? A questo link è possibile visualizzare lo scatto.

NILUFAR E NICCOLÒ: LE NUOVE POLEMICHE NEL PARTERRE

Già al centro delle critiche per il suo caratterino, Nilufar Addati sarà la protagonista dei nuovi attacchi nelle prossime puntate del trono classico. Il motivo di tanta ostilità sarà il nuovo corteggiatore Niccolò, con il quale realizzerà un’esterna molto interessante. I due protagonisti di Uomini e Donne, infatti, si incontreranno alla mostra di Monet a Roma, dove il nuovo arrivato racconterà un po’ di sé ammettendo di sentirsi un po’ diverso dagli altri ragazzi in studio. Nel parterre, però, Niccolò finirà al centro degli attacchi dei suoi rivali, fra i quali un Francesco più polemico del solito lo accuserà duramente per il suo passato a Riccanza, dove ha avuto la possibilità di mettere in mostra le sue ricchezze. A prendere le difese del nuovo arrivato sarà però Nilufar, che di fronte alle polemiche ammetterà che, in realtà, quella realizzata con Niccolò è stata l’esterna più interessante del suo percorso a Uomini e Donne. Le sue parole metteranno a tacere le tante critiche del parterre?

