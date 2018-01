Uomini e Donne Oggi/ Video anteprima trono classico, Sara tra Emanuele e Lorenzo: è scontro! (22 gennaio)

Uomini e Donne, oggi 22 gennaio 2018 in onda il Trono Classico. Sara Affi Fella stupisce tutti e ammette: "Lorenzo mi manca" ed Emanuele Trimarchi lascia lo studio.

22 gennaio 2018 Anna Montesano

Sara Affi Fella, Uomini e donne

La settimana di Uomini e Donne ha inizio con una nuova puntata del Trono Classico. In studio tornano tronisti e corteggiatori e si inizia con le nuove esterne di Nilufa Addati e Sara Affi Fella. Nilufar è uscita con Gianluca, incontrato a casa del corteggiatore, ma in studio Sara - chiamata in causa nell'esterna - chiede spiegazioni al diretto interessato e si riapre lo scontro in studio. Si continua con l’esterna di Giordano, Nilufar festeggia il suo compleanno con torta e candeline, il corteggiatore spiega perché l’altra volta era uscito dallo studio. Poi tocca a quella con Lorenzo che porta Nilufar a vedere la sua “Mostra dei Mostri” con le foto degli altri corteggiatori. Si parla anche di Sara e Lorenzo ribadisce che le piace; poi i due fanno una passeggiata insieme per le strade di Milano e Lorenzo porta la tronista in un negozio dove le regala un paio di scarpe col tacco che oggi indossa in studio. Clicca qui per vedere la video anteprima della puntata.

SARA AFFI FELLA CONTESA TRA EMANUELE E LORENZO

Sara però ironizza su Lorenzo che l’ha “seguita” molto in questi ultimi giorni sui social ma Emanuele Trimarchi è infastidito da questo comportamento della tronista che pur avendo eliminato Riccardi continua a punzecchiarlo. Di questo si parla anche nella loro esterna e, tornati in studio, se Lorenzo trova che sia lui a cercare lei e non viceversa, Sara invece sottolinea di trovarsi molto bene con Emanuele. Altrettanto bene si trova però anche con Luigi, che in esterna ammette di aver pensato anche a casa. In studio Gianni Sperti dichiara di percepire un "fuoco diverso" rispetto a quello che Sara ha per Lorenzo che, infatti, la invita a ballare, scatenando l'ira di Emanuele che litiga con Luigi. Nilufar allora vorrebbe sapere cosa i due si sono detti durante, Sara ammette che Lorenzo le manca ed Emanuele decide di uscire dallo studio.

© Riproduzione Riservata.