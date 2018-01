VALERIO SCHIAVONE/ Chi è? Per il 40enne di Saranno Isolani resta l'ostacolo televoto (Isola dei Famosi 2018)

Chi è Valerio Schiavone? uno dei tre concorrenti non famosi del reality di Canale 5, pronto a prendere il via nella lunga maratona mediatica. Obiettivo, dimostrare la propria forza mentale

22 gennaio 2018 Francesca Pasquale

L'Isola dei Famosi 2018

Valerio Schiavone è uno dei tre Non Famosi che sono riusciti nell’impresa di ottenere un posto nel cast dell’Isola dei famosi. Infatti, il concorrente ha vinto il format web Isola dei famosi – Saranno Isolani assieme a Deianira Marzano e Franco Terlizzi per cui lo rivedremo a partire da questa sera nei caldi mari dell’Honduras con il resto della comitiva. Nell’attesa che lo show abbia inizio conosciamolo meglio. Valerio Schiavone è nato a Taranto in Puglia, ha compiuto 40 anni ed ha tantissimi interessi in diversi settori. È un apprezzato regista teatrale ma anche un insegnante ed un monologhista. Ha conseguito due lauree ed ha una forte passione per il canto e la musica tant’è che si diletta anche nei panni del disc jokey senza tralasciare la professione di personal trainer. Come lui stesso ha sottolineato nell’intervista di presentazione, ha un carattere profondamente spirituale ed ha come obiettivo principale di vita quello di essere sempre e comunque una brava persona, tratto caratteristico che ritiene particolarmente importante.

VALERIO SCHIAVONE, L’ISOLA DEI FAMOSI 2018 TRAMPOLINO DI LANCIO?

Il 40enne tarantino Valerio Schiavone dunque ha realizzato il suo sogno di far parte del cast de l’Isola dei Famosi passando tantissime settimane al fianco di personaggi del mondo dello spettacolo. Un percorso che sicuramente lo renderà famoso e che di fatto ha avuto inizio nel corso nell’ospitata nello studio di Barbara D’Urso, in una puntata del programma pomeridiano Pomeriggio Cinque. Valerio è stato ospite assieme agli altri protagonisti Non Famosi di questa edizione del reality, presentandosi al grande pubblico e soprattutto evidenziando quelle che sono le proprie aspettative rispetto a questa partecipazione mediatica. Schiavone ha ammesso che questa potrebbe essere una importante opportunità per farsi conoscere fungendo così da trampolino di lancio, chissà, per una carriera nel mondo dello spettacolo. Lo stesso Schiavone ha anche rimarcato che l’Isola gli possa permettergli di conoscere maggiormente se stesso con i propri limiti e virtù. Altro suo obiettivo dichiarato è quello di dimostrare che la mente sia più forte del corpo.

© Riproduzione Riservata.