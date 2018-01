Wanna Marchi contro Nadia Rinaldi all'Isola 2018/ video: "Mi batterò perché venga espulsa"

Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile, in diretta su Facebook, contro la partecipazione di Nadia Rinaldi all'Isola dei Famosi 2018. Parole dure anche contro la D'Urso e Ricci

22 gennaio 2018 Sebastiano Cascone

Wanna Marchi contro Nadia Rinaldi all'Isola dei Famosi 2018

Wanna Marchi contro i naufraghi della nuova edizione dell'Isola dei Famosi in partenza, stasera, alle 21:20, su Canale 5. L'ex televenditrice, in una lunga diretta del 19 gennaio 2018, su Facebook, (QUI, il video completo), ha tuonato contro la neo isolana Nadia Rinaldi, che, nel 1998 venne arrestata per possesso ai fini di spaccio di un chilo di cocaina. Ecco le parole di fuoco nei confronti dell'attrice romana: "Hanno preso una che spacciava e si drogava? Ma chi è? Ma è lei? Ah, è vero, aveva quel passato lì. Lei è degna di andare ad attraccare alla boa. Capito? Hanno preso uno che parla con gli angeli, vergognatevi. Quello prende per i fondelli gente a cui sono morti figli e genitori. Ne vedremo delle belle, non possiamo esimerci dal fare “L’Isola che non c’è”. Faremo L’Isola inopportuna, hashtag Scheri deve morì. Adda morì. Quella è stata in carcere per un kg… Scheri e Parpiglia sono fuori di testa?! Mi state dicendo di un articolo dove si legge che la Rinaldi ha avuto una crisi di pianto ed ha detto che non c’entrava. Che schifo, lei è degna. Scheri, chi ha venduto droga non è degno nemmeno di camminare per strada. Se si redime non può andare in tv, ma magari può fare altro. La guerra è iniziata!". La Marchi e sua figlia Stefania Nobile, lo scorso anno, avrebbero dovuto prendere parte al reality di Canale 5. In seguito alla campagna denigratoria di Antonio Ricci (con i servizi del passato sulle truffe del sale), mamma e figlia sono state lasciate, all'ultimo momento, a casa.

STEFANIA NOBILE E WANNA MARCHI CONTRO NADIA RINALDI ALL'ISOLA DEI FAMOSI

Wanna Marchi e Stefania Nobile tuonano ancora contro Nadia Rinaldi: Mi dite anche di un altro articolo "La Rinaldi è stata fermata e perquisita, addosso le è stata trovata una bustina di coca. Ma nell’appartamento in via Brera è stata trovata la partita da 1 KG e 100 grammi”. No vabbè prima o poi ma la troverò di fronte. E Santa Barbara da Cologno Monzese l’appoggia così? Lei è una di quella che quando le conviene è napoletana, Quando non le conviene è di Cologno Monzese. Ragazzi il più pulito ha la mer*a attaccata al cul* che cola. Striscia perché non è intervenuta in questo caso? Ricci dormivi? Ti svegli solo quando si parla di Wanna Marchi. Questa arrestata per spaccio, insomma è un bel curriculum. Vai a fare in cul* faccione di mer*a. A me non interessa nulla, ma mi fa male quando una che ha la peste si mette a criticare una che ha il morbillo. Tu hai il diritto di tornare in video e noi no?! Hashtag Nadia la boa. Mi batterò perché venga espulsa". Barbara D'Urso, ospita, spesso la Rinaldi, in qualità di opinionista, nei suoi talk dedicati ai prodigi della chirurgia estetica. Come dimenticare, gli screzi con il farmacista Alberico Lemme per le sue forme abbondanti nonostante diverse diete e interventi chirurgici che, ad onor del vero, le hanno fatto perdere diversi chili e restituito una nuova vita.

© Riproduzione Riservata.