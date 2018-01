Zuzzurro/ Andrea Brambilla, cinque anni dopo la morte: il ricordo di Gaspare all'Isola dei Famosi 2018?

Sono trascorsi 5 anni dalla morte di Andrea Formicola, il noto Zuzzurro del duo Gaspare e Zuzzurro. Non mancherà il ricordo di Nino Formicola all'Isola dei Famosi 2018.

22 gennaio 2018 Anna Montesano

Zuzzurro

Nino Formicola, in arte Gaspare del duo comico Gaspare e Zuzzurro, annunciava, sulla sua pagina Facebook, con queste parole la morte dell'amico e partner di una vita Andrea Brambilla, deceduto all'Istituto tumori di Milano dove era ricoverato dal 7 ottobre del 2013 per un tumore ai polmoni: "Ieri sera ha avuto una crisi ed oggi lo hanno sedato Andrea è morto poco prima delle 22. Tra qualche mese sarebbero stati 40 anni che ci conoscevamo. Gli avevano diagnosticato il tumore al polmone in febbraio". Zuzzurro, all'anagrafe Andrea Brambilla, era nato a Varese il 21 agosto 1946. Nel 1976, frequentando il Derby Club di Milano, incontra Nino Formicola e tra i due scatta l'empatia. Nasce la coppia Zuzzurro e Gaspare, coppia storica di cabaret della televisione.

GASPARE, ALL'ISOLA DEI FAMOSI PER RICORDARE ZUZZURRO?

Nino Formicola sarà protagonista dell'edizione dell'Isola dei Famosi 2018. In un'intervista rilasciata a Libero Quotidiano, Gaspare racconta di come sia cambiata la sua vita dopo la morte di Zuzzurro: "Sono un cuoco vero. E organizzo social dinner. È nato tutto casualmente perché dovevo registrare delle video-ricette. Mi hanno detto: "Senti, ma tu sai cucinare? E allora perché non fai delle social dinner? Tu cucini e la gente viene a mangiare e sta con te. Tutto è nato dal fatto che ho passato la vita nei ristoranti, e va bene mangiare certe cose sfiziose, presentate bene… Poi però, dopo un po', ti viene voglia di mangiare una carbonara fatta come Dio comanda". Un cambio di vita radicale quello di Formicola che porta sempre nel cuore Andrea Brambilla e che sicuramente ricorderà spesso anche nel corso di questa avventura.

© Riproduzione Riservata.