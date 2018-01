#CARTABIANCA/ Anticipazioni 23 gennaio: il programma del M5S tra i temi della puntata?

#Cartabianca, anticipazioni 23 gennaio: Bianca Berlinguer torna in onda in prima serata su Raitre. Tra i temi della puntata, ci sarà il programma politico del M5S?

23 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Raitre

In piena campagna elettorale in vista delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo, oggi, martedì 23 gennaio, alle 21.15 su Raitre, torna l’appuntamento con #Cartabianca, il programma di approfondimento politico condotto da Bianca Berlinguer e diventato un appuntamento fisso per gli italiani. Oltre all’appuntamento quotidiano delle 18.25 sulla terza rete della Rai, infatti, #Cartabianca va in onda ogni martedì in prima serata. Quali saranno, dunque, i temi della puntata? Come tutti i programmi politici della televisione italiana, anche #Cartabianca si sta occupando del programma politico dei vari partiti italiani. In questi giorni, sta facendo notizia il programma del M5S che, con i suoi rappresentanti, sta rispondendo a Silvio Berlusconi, leader del centrodestra, che ha definito il movimento “una setta”. Nel salotto di Bianca Berlinguer, dunque, arriveranno i rappresentanti del M5S per svelare i vari punti del proprio programma politico e rispondere alle accuse degli avversari?

CARTABIANCA: I PROBABILI TEMI DELLA SERATA

A portare in giro per l’Italia il programma di M5S sono Luigi Di Maio, candidato Premier e Alessandro Di Battista. Quest’ultimo, ai microfoni di Domenica Live, ha detto: “Noi non facciamo parte di nessuna setta, ma piuttosto che espatriare come fanno tanti giovani ci rimbocchiamo le maniche. Siamo persone per bene. Vogliamo solo un’opportunità”. Luigi Di Maio, invece, ai microfoni di Mattino 5, ha detto: “Se non dovessimo avere i numeri da soli io non mi sottrarrò dal fare un appello pubblico a tutte le forze politiche. O il 4 marzo o si dà il voto inutile al Pd o si dà ai 5 Stelle". Il M5S, dunque, continua a portare avanti con forza il proprio programma politico. Si parlerà di questo e degli altri partiti italiani candidati alle elezioni nel nuovo appuntamento con #Cartabianca? Per il momento non ci sono ancora le anticipazioni, ma la politica sarà l’argomento principale.

