AMICI 17/ Daniele, Yaser e Carmen in crisi: nuove eliminazioni in arrivo?

Amici 17, anticipazioni e Daniele: il serale è sempre più vicino e nella scuola sale la tensione. Daniele, Yaser e Carmen sono sempre più in crisi per le pressioni che subiscono.

23 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Amici 17

Nella scuola di Amici 17, i ragazzi cominciano a sentire odore di serale. La fase più importante del talent show di Maria De Filippi è sempre più vicino e tutti gli allievi sperano di riuscire a conquistare la fiducia dei professori che, tra circa un mese, dovranno valutare il loro percorso decidendo se potranno continuare a stare nella scuola o tornare a scuola. Il ritorno alle lezioni, però, non è stato particolarmente tranquillo per nessuno degli allievi. Dopo l’esame di riammissione sostenuto da Vittorio, il Biondo, Filippo e Nicolas, gli unici che sono stati riammessi sono Biondo e Filippo mentre Vittorio dovrà sostenere una sfida la prossima settimana contro un aspirante ballerino considerato molto valido da Veronica Peparini. Le difficoltà, però, riguardano anche gli allievi che, finora, non sono stati colpiti da nessun provvedimento disciplinare. E’ il caso di Daniele che, entrato ella scuola da poche settimane, non solo si sente solo ma teme di deludere anche gli altri. Dopo un confronto con Veronica Peparini, il ballerino decide di giocarsi fino in fondo le sue chances.

AMICI 17: CARMEN E YASER SEMPRE PIU’ IN CRISI

La crisi e l’insicurezza hanno colpito anche due dei migliori cantanti di Amici 17. Carmen e Yaser, infatti, non nascondono di sentirsi sotto pressione, anche se i due reagiscono in maniera differente. La Ferrero, in particolare, nonostante abbia vinto la sfida degli inediti, sia amatissima dal pubblico e apprezzata da parte degli insegnanti, non riesce ad accettare le critiche di Paola Turci a cui non piace la sua “perfezione”. Dopo un incontro con il tutor Giovanni Caccamo, Carmen, ripensando alle critiche della sua insegnante, scoppia a piangere. Yaser, invece, dopo una conversazione con Carlo Di Francesco e Giusy Ferreri che, pur riconoscendo il suo valore vocale, non riescono ad emozionarsi quando canta, invece di arrendersi, decide di reagire e cominciare a lavorare anche sotto quel punto di vista. La tensione nella scuola, dunque, aumenta sempre di più. Tutti gli allievi in crisi riusciranno a ritrovare la serenità necessaria per conquistare un posto al serale?

© Riproduzione Riservata.