ANGELA CALOISI/ Uomini e Donne: la corteggiatrice stanca dell'indecisione di Paolo Crivellin

Angela Caloisi è ancora alla corte del tronista Paolo Crivellin a Uomini e Donne. Ma il ragazzo non sembra ancora pronto a scegliere la donna della sua vita e manca in studio da un po'...

23 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Dopo la prima parte di punta dedicata alle tronista Sara e Nilufar, oggi andrà in onda su Canale 5 la seconda parte del trono classico di Uomini e Donne dedicata al trono di Paolo e Niccolò. Alla corte di Paolo Crivellin sono rimaste Giorgia, Marianna, Angela. La prima esterna a essere mostrata è quella del tronista con Angela Caloisi. I due si incontrano a Napoli, passeggiano per le strade e poi sorseggiano un aperitivo. Pietro e Angela ammettono di essersi pensati reciprocamente - anche se il tronista confessa di aver pensato anche a Marianna - poi di fronte al Vesuvio scatta il bacio appassionato. Viene poi mostrata l’esterna con Marianna, registrata dopo quella di Angela. Anche con lei non manca un bacio a coronamento dell’uscita. In studio Angela non accetta il comportamento di Paolo e lo mette in guardia che potrebbe presto ritrovarsi in studio da solo. Anche Marianna non capisce come il tronista possa provare le stesse emozioni nello stesso giorno con entrambe le corteggiatrici. Paolo cerca di fare chiarezza ed elimina Giorgia. Inaspettatamente Angela decide di lasciare lo studio non volendo arrivare alla scelta per dirgli di no, e viene seguita a ruota da Marianna.

PAOLO CRIVELLIN È SCOMPARSO?

Da giorni il trono di Paolo Crivellin è avvolto nel mistero. I fan della trasmissione di Maria De Filippi hanno lasciato il tronista al momento in cui ha chiesto a Angela Caloisi e Marianna Acierno di i trascorrere un weekend insieme prima con l’una e poi con l’altra, al fine di schiarirsi le idee. Da quel momento in poi non si è più saputo nulla. Stando alle anticipazioni delle nuove registrazioni delle puntate, sembrerebbe che di Paolo e delle ragazze non vi sia traccia. Durante l’ultima registrazione del trono classico, pare proprio che le corteggiatrici di Paolo si trovassero una a Milano e l’altra a Napoli (rivelano i seguaci dei loro social). Cosa sarà successo? Maria De Filippi ha deciso di chiudere un trono che aveva stancato il pubblico? Su Twitter i fan scherzano sul mistero del tronista scomparso: c’è chi ha lanciato appelli a Daniele Bossari per una puntata speciale di Mistero e chi ha chiamato in causa Federica Sciarelli e Chi l’ha visto?.

