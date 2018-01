ANTONELLA CLERICI E IL CANE OLIVER/ La conduttrice de La Prova del Cuoco: quando lo portavo alla Rai...

Antonella Clerici e il cane Oliver, la conduttrice de La Prova del Cuoco torna a parlare del suo amico a quattro zampe e racconta cosa accadeva quando lo portava negli studi della Rai.

23 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Antonella Clerici e il cane Oliver

Antonella Clerici torna a parlare del suo amico Oliver, un cane splendido che l'ha accompagnata per quindici anni della sua vita e che si è spneto da poco. La donna ha parlato in un'intervista a DiPiù sottolineando: "Oliver era un cucciolo quando l'ho visto per la prima volta. Era l'estate del 2003 e nel recinto di una vicina di casa di mia zia sul lago d'Iseo c'era questo cagnolino, l'unico maschio di una cucciolata. Mi guardava ed è scattato qualcosa tra di noi. L'ho preso in braccio e da quel momento non ci siamo più lasciati". Ricorda la conduttrice de La Prova del Cuoco come Oliver stesse vicino a tutti quando lo portava negli studi della Rai dove dimostrava un affetto infinito per quella padrona che gli aveva regalato tanto amore e alla quale ha provato sempre a restituire la sua fedeltà. Un amore che in questi giorni sta riempendo le pagine dello spettacolo, dimostrando come il pubblico sia sensibile nei confronti degli amici a quattro zampe.

L'ADDIO ALL'AMICO FEDELE

Antonella Clerici ha dato l'addio al suo fedele cane Oliver, uno splendido Labrador a cui ha dovuto dire addio all'età di quindici anni. Un dolore immenso che possono capire soprattutto i padroni di un cane che si rendono conto come questi splendidi animali entrino totalmente a far parte della famiglia. Perdere un fedele amico a quattro zampe equivale a perdere un famigliare, un dolore davvero difficile da descrivere che porta a ripercorrere le tappe di tutta la vita fatta al suo fianco tra dolori, sorrisi e momenti. Antonella Clerici ha ricordato Oliver con una splendida lettera pubblicata sul suo profilo di Instagram dove ha raccontato come la loro amicizia l'abbia accompagnata per una parte significativa della sua vita, tanto da considerare Oliver come il suo primo figlio. Una lettera che ha commosso il pubblico accorso in massa a commentare quanto scritto dalla conduttrice de La Prova del Cuoco.

