Alessandro Borghese, 4 Ristoranti/ Anticipazioni seconda puntata: lo chef vola in Abruzzo (23 gennaio)

4 Ristoranti, Alessandro Borghese: oggi, martedì 23 gennaio, torna la sfida culinaria itinerante più gustosa d'Italia. La seconda puntata si svolgerà in Abruzzo.

La seconda puntata di 4 ristoranti avrà come protagonista l’Abruzzo. Stasera, martedì 23 gennaio 2018, Alessandro Borghese tornerà puntualmente su Sky Uno HD per il programma che durante l’esordio si è portato a casa ottimi ascolti sfiorando anche i 600 mila spettatori. La nuova sfida di questa sera, vedrà a confronto i 133 chilometri di costa abruzzesi dove si alternano spiagge dorate e fresche pinete, scogliere, promontori e calette di ciottoli levigati dalla risacca. In sintesi, questa è la perfetta regione per lo chef dove a breve, dovrà eleggere il miglior ristorante nel mare tra: Penelope a Mare (Pescara), Lido Cortesito (Francavilla a mare), Trabocco Punta Rocciosa (Fossacesia Marina) e Trabocco San Giacomo (Marina di San Vito). Durante il corso di ogni puntata, il meccanismo di gioco sarà sempre lo stesso per tutti i concorrenti. Quattro ristoratori di una stessa area geografica gareggiano per decretare chi tra di loro è il migliore in una definita categoria. Ogni ristoratore quindi, inviterà a cena gli altri 3 che, insieme allo chef, giudicheranno e daranno dei voti da 0 a 10 per location, menu, servizio e conto. In palio per il trionfatore di ciascuna puntata, il titolo di miglior ristorante e del denaro da usare per investire nella propria attività.

4 Ristoranti, Alessandro Borghese: anticipazioni seconda puntata

Prima di ogni cena, lo chef Alessandro Borghese si recherà in ciascun ristorante a sorpresa per una attenta ispezione. Durante la cena intanto, ci sarà modo di determinare come lavorerà il personale di sala mettendo alla prova anche l’accoglienza, il servizio al tavolo e la descrizione del piatto così come le bevande. Proprio il giudizio dello chef Borghese, potrebbe ribaltare l’intera classifica facendo conquistare la vittoria al ristoratore “insospettabile”. Alessandro inoltre, avrà a sua disposizione un bonus di 5 punti che gli permetterà di giudicare un elemento in più e che renderà la competizione ancora più inaspettata nel suo risultato finale. Nella puntata di stasera, ci sarà modo di scoprire i quattro ristoratori, eccoli a seguire: Francesca, proprietaria di Penelope a Mare, Tiziano proprietario del Lido Cortesito, Tiziana, proprietaria e cuoca del Trabocco Punta Rocciosa e infine Vilma, proprietaria del Trabocco San Giacomo.

