BEAUTIFUL / Katie vs Quinn: è giusto che Eric scopra la verità? (Anticipazioni 23 gennaio)

Anticipazioni Beautiful, puntata 23 gennaio: Katie e Quinn sono protagoniste dell'ennesimo diverbio. Eric capisce che è accaduto qualcosa e chiede spiegazioni...

23 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Beautiful

Archiviati i problemi di sterilità di Nicole, la puntata di Beautiful di oggi pomeriggio riaprirà una questione rimasta in sospeso da tempo. La relazione di Quinn e Ridge ha causato la fine del fidanzamento di quest'ultimo con Brooke ma da allora la coppia non ha più commesso un simile errore. L'unica a scoprire la verità, ad esclusione dei diretti interessati, è stata Katie che ha ricattato Quinn per ottenere il lavoro alla Forrester Creations che ha sempre desiderato. E proprio questa collaborazione per la linea di gioielli sarà oggi oggetto di discussione tra le due donne: Quinn non sarà affatto felice dei progetti della sua collega e la informerà che presto parlerà con Eric della sua totale assenza di talento. Sarà una dichiarazione che manderà la Logan su tutte le furie: consapevole di avere un asso nella manica molto importante, arriverà per lei il momento di confessare ad Eric quanto scoperto?

Beautiful: Katie confessa ad Eric la verità?

Questo pomeriggio a Beautiful, Eric e Katie si incontreranno a 'Il Giardino' e qui la Logan parlerà con l'amico di quanto accaduto negli ultimi giorni. Quinn non apprezza il suo lavoro ma queste parole non convinceranno lo stilista, desideroso di scoprire i veri motivi di questo astio che ormai tiene banco da diverso tempo. Ecco perché chiederà all'amica cosa stia davvero accadendo tra lei e Quinn. Il momento della verità è finalmente arrivato? Alla Spectra Fashions, Thomas sarà molto emozionato della sua nuova avventura al fianco di Sally. Ma ancora una volta ci sarà qualcosa che non soddisferà fino in fondo la coppia ovvero il contrasto tra Coco e Sally, che non hanno mai fatto pace dopo il furto dei bozzetti alla Forrester Creations. Sarà Thomas a prendersi carico anche di questo problema, chiedendo a Coco di potersi incontrare per chiarire quanto accaduto. Troveranno una via d'uscita?

