BELEN RODRIGUEZ / Sarà lei a condurre il Grande Fratello Nip? Le possibilità diminuiscono

Belen Rodriguez guiderà il Grande Fratello Nip? Fino a qualche settimana fa sembrava lei la favorita per la conduzione del reality show ma ora qualcosa è cambiato...

23 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Belen Rodriguez (Instagram)

Chi condurrà la nuova edizione del Grande Fratello Nip in partenza in primavera? Fino a qualche settimana fa un nome sembrava essere favoritissimo per guidare il reality show più longevo della televisione italiana: era quello di Belen Rodriguez, non solo l'indolo indiscusso del gossip, ma anche un volto già noto alla prima serata del pubblico di Canale 5. La modella argentina aveva infatti già condotto Tu sì que vales, anche se non sempre la sua guida era stata promessa a pieni voti. Secondo quanto riportato da Dagospia, però, il Biscione potrebbe avere deciso di fare un passo indietro nella decisione di affidare a Belen un ruolo così importante: secondo il sito, infatti, la scelta sarebbe ricaduta su una conduttrice di maggiore esperienza, che darebbe a Mediaset maggiori garanzie sul risultato. Ecco dunque che tornerebbe ad essere calda la pista di Simona Ventura, già nota al mondo dei reality, e già in passato associata proprio alla guida del Grande Fratello Vip. E considerando che Selfie - Le cose cambiano, programma guidato lo scorso anno proprio da Super Simo, difficilmente verrà confermato, questa possibilità appare più che concreta...

Belen Rodriguez perde la guida del Grande Fratello Nip?

Mentre la guida del Grande Fratello Nip appare sempre più un miraggio per Belen Rodriguez, la modella protagonista del gossip continua a far parlare di sè. L'ultimo motivo di discussione è stata la sua presenza ad un battesimo nel duomo di Pordenone, motivo di grande soddisfazione per la madrina, che ha confermato il suo stato d'animo scrivendo: "Momenti emozionanti grazie @antonia_achille per me è davvero un onore!" Un affermazione che non ha convinto gli utenti del suo profilo Instagram, ai quali non è sfuggito l'abbigliamento della showgirl, non certo adatto ad una cerimonia religiosa. Con tacco di 12 cm e minigonna cortissima, Belen appare decisamente fuori luogo nel contesto in questione ma non è questo l'unico motivo che ha causato decine di critiche da parte dei suoi immancabili haters. A loro avviso, non va dimenticato che la modella è in via di divorzio e non può quindi essere considerata l'esempio perfetto per il suo figlioccio, anche perché non è cattolica praticante. La Chiesa avrebbe quindi chiuso un occhio visto la sua fama?

