BRUMOTTI AGGREDITO/ Video, l'inviato di Striscia la Notizia contro gli spacciatori dopo i fatti di Napoli

Vittorio Brumotti è stato aggredito durante la realizzazione di un servizio in una zona di spaccio a Napoli che andrà in onda stasera a Striscia la Notizia.

23 gennaio 2018 - agg. 23 gennaio 2018, 21.59 Fabio Morasca

Vittorio Brumotti aggredito (Striscia la Notizia)

Vittorio Brumotti, a poche ore dalla messa in onda, del servizio di Striscia La Notizia, sull'aggressione da parte di alcuni spacciatori nel rione Traiano, a Napoli, ha ribadito, sul proprio account Instagram, la volontà di andare avanti, nella lotta all'illegalità, nonostante le intimidazioni da parte della criminalità organizzata: "Ciao come va? Noi andiamo sempre avanti alla lotta contro chi vende morte liberamente! #cocaina #traiano #napoli! @striscialanotizia seguiteci domani sera per vedere cosa accade sotto gli occhi di tutti. #brumotti #spaccio #cocaine #camorra. L'inviato del tg satirico di Canale 5 è stato ripetutamente colpito alle spalle da un gruppo di criminali che, nel rione cittadino, contrallano le otto piazze di spaccio. Il documento esclusivo, però, si è interrotto nel momento clou con l'arrivo dei Carabinieri. Saranno riuscite le forze dell'ordine a placare l'ira dei malavitosi? Ecco le sue parole sui social che risalgono a qualche giorno fa: "Non si fa per successo,soldi,ascolti più alti, si fa’perché va fatto e non voglio sentir dire dalla gente tanto non serve perché lo stato qui lo stato li ecc! Ricordate che lo stato siete voi e solo voi potete segnalare tutto quello che ci opprime,l’unione fa la forza e se ogni singolo giorno denunciano e rompiamo le palle sicuramente chi fa illecito avrà la vita d’inferno molto di più di quanto lo sia adesso,ebbene sì perché tutta la malavita può avere solo 3 possibilità: 1 scappare come topi 2 morire ammazzato 3 marcire in carcere Detto questo i miti non sono i Boss ma chi compie un ciclo di vita in vita!" (Aggiornamento Sebastiano Cascone)

VITTORIO BRUMOTTI AGGREDITO A NAPOLI CON LANCIO DI UOVA E PIETRE

Vittorio Brumotti, inviato di Striscia la Notizia, è stato nuovamente aggredito durante la realizzazione di uno dei suoi servizi dedicati alle zone di spaccio di droga. Ieri pomeriggio, il campione di bike trial e la sua troupe si sono recati a Napoli, nel rione Traiano. L'accoglienza è stata tutt'altro che calorosa: Brumotti e la sua troupe, infatti, hanno ricevuto insulti e lanci di uova e di pietre. C'è stato anche un tentativo di bloccare le loro automobili. L'inviato di Striscia la Notizia si è presentato nel rione Traiano con una serie di foto riguardanti gli spacciatori del quartiere e ha iniziato a chiedere agli abitanti del posto se qualcuno di loro li avesse mai visti. Pochissimo tempo dopo, un gruppo composto da una decina di uomini incappucciati hanno iniziato l'assalto che ha provocato l'inevitabile intervento di una pattuglia dei Carabinieri. Il gruppo avrebbe anche tentato di aprire le portiere della macchina. Dopo l'intervento delle forze dell'ordine, Brumotti ha deciso di esibirsi con una serie di acrobazie con la sua bicicletta davanti ad un gruppo di bambini che si era riunito in quel momento.

IL SERVIZIO DI STRISCIA LA NOTIZIA ANDRA' IN ONDA QUESTA SERA

Durante la realizzazione del servizio, si è verificato anche il passaggio di un'automobile con a bordo tre degli spacciatori di cui Brumotti mostrava le immagini ai passanti. Ciò ha messo in allarme sia lui che i Carabinieri intervenuti sul posto. Alcune bande avrebbero anche cercato di bloccare le automobili sulle quali erano presenti Brumotti e la sua troupe per evitare che lasciassero la zona. Sempre grazie all'intervento dei Carabinieri, l'inviato di Striscia è riuscito ad allontanarsi dal rione, scortato dalle forze dell'ordine mentre i lanci di pietre proseguivano all'indirizzo delle automobili. Il servizio andrà in onda questa sera, martedì 23 gennaio 2018, nella puntata odierna di Striscia la Notizia, il telegiornale satirico di Antonio Ricci, condotto da Gerry Scotti e Michelle Hunziker.

